Kup zvezdnikov v Netflixovi komediji

Na Zemljo bo treščil meteor

Netflix je za svoje projekte že večkrat snubil DiCapria, zdaj ga je končno pridobil.

Ne, ne gre za naključno naštevanje velikih imen, tudi nekaterih največjih, iz sveta filma in glasbe. Temveč so to imena, ki se bodo zavrtela v najavni in odjavni špici prihodnje Netflixove komedije Don't look up, ki si je že zagotovila ikonsko igralsko zasedbo, kakršne se zberejo le redko in samo ob modri luni. Kar pa ne pomeni, da bomo ta zvezdniški cvet videli naenkrat v enem kadru, mnogi imajo seveda zgolj kratke stranske vloge. A v glavnih naj bi - čeprav uradne potrditve še ni - zaigrala hollywoodska težkokategornika in oba oskarjevca DiCaprio in Lawrenceova.je s filmi, kot so TV-voditelj, Voditelj vrača udarec, Nora brata in Velika poteza, že dokazal, da mu smisla za komedijo ne manjka. Sploh s slednjim, ki mu je prinesel oskarja tako za režijo kot za najboljši prirejeni scenarij, čeprav mu pero teče podobno tudi pri bolj dramsko obarvanih projektih, kot je pokazal z biografijo o nekdanjem ameriškem podpredsednikuin z režijo tega filma z naslovom Mož iz ozadja, ovenčanim z oskarjevskimi nominacijami (tudi) za najboljši film, režijo in izvirni scenarij.Zdaj pa se je mojster lotil zabavne zgodbe o dveh nepomembnih astronomih, ki odkrijeta, da bo na Zemljo treščil meteor, a njunih svaril nihče ne vzame resno. In v prav ta drugorazredna znanstvenika naj bi se prelevila DiCaprio in Jennifer Lawrence.O zvezdniški zasedbi prihajajoče Netflixove komedije, ki naj bi jo začeli snemati konec novembra, se je šepetalo že spomladi. A če se je v minulih mesecih postopno vse več zvenečih imen tudi uradno priključevalo projektu, je vse do zadnjega v zraku viselo sodelovanje DiCapria, ki je tehtal, ali mu bo uspelo pod streho spraviti tako to komedijo kot novi filmKillers of the Flower Moon, ki se mu je že zavezal. In je zdaj presodil, da zanj oba projekta nista prevelik zalogaj. Odločitev ni razveselila le njegovih oboževalcev, ampak tudi Netflix, ki je že večkrat snubil oskarjevca, a doslej brez uspeha.