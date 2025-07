Kultni igralec shujšal za 90 kilogramov, videti je kot povsem druga oseba (FOTO)

Ameriški igralec John Goodman je šokiral, ko se je konec tedna udeležil zvezdniške premiere filma Smrkci v Los Angelesu. Tako še naprej kaže rezultate preobrazbe, ki jo je začel pred skoraj dvema desetletjema.

Odkar je leta 2007 začel spreminjati svoj življenjski slog, je 73-letni igralec shujšal za več kot 90 kilogramov, za premiero novih Smrkcev, v katerih posodi glas očetu Smrkcu, pa je oblekel temno modro obleko, v kateri je bil videti zelo uglajen.

FOTO: Mario Anzuoni Reuters

FOTO: Mario Anzuoni Reuters

S pomočjo trenerja je prenehal piti alkohol, začel jesti mediteransko prehrano s poudarkom na ribah, oreščkih, olivnem olju, zelenjavi in sadju, telovadi šest dni na teden in poskuša vsak dan narediti med 10.000 in 20.000 korakov.