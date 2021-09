Kultnega Omarja pokopala mamila

Neizmerno nadarjen

Omar je bil eden prvih homoseksualnih TV-likov, pri katerih spolna usmerjenost ni bila v središču pozornosti.

Hollywood je v šoku: komaj 54-letni igralec, ki igra drznega roparja preprodajalcev z mamili v priljubljeni HBO seriji Skrivna naveza (The Wire, od 2002 do 2008), je v ponedeljek še zadnjič zaprl oči. Williamsa je nezavestnega našel nečak, ki ga je popoldan obiskal v njegovem luksuznem stanovanju na terasi bloka v Brooklynu. Lik, ki ga je upodabljal, je bil eden najbolj priljubljenih v nadaljevankah, ki potekajo v najbolj gledanem televizijskem terminu, kot je govoril, pa ga je tudi zelo zaznamoval. Mnogi oboževalci so verjeli, da je natanko tak kot kriminalec, ki ga igra – samozavesten in neusmiljen človek z izjemnim, čeprav svojevrstnim moralnim čutom, zaradi katerega ga ljudje spoštujejo. Policisti uradnega vzroka smrti še niso sporočili, saj čakajo še poročilo mrliškega oglednika, jasno pa je, da je zvezdnika najverjetneje pokopal prevelik odmerek mamil.Williams je imel za seboj bogato, dve desetletji dolgo kariero. Igral je v številnih filmih in nadaljevankah. Še en slavni lik, ki ga je upodobil, je bil Chalky White, ropar in neuradni vodja afroameriške skupine v Atlantic Cityju v seriji Imperij pregrehe, pod katero se prav tako podpisuje HBO. Serija, posneta med letoma 2010 in 2014, se dogaja v Ameriki v času prohibicije, režiral jo je slavni, požela pa je celo vrsto nagrad, med njimi emmyja za najboljšo dramsko TV-serijo. Njemu samemu ta ni bil usojen – če ga bo na podelitvi 19. septembra dobil, bo to kljub štirim nominacijam njegov prvi zlati kipec.Občudovanje, ki mu ga je prinesla vloga v Skrivni navezi, mu je veliko pomenilo. »Lik Omarja me je popeljal pod soj žarometov. Ko sem odraščal, sem bil zelo nesamozavesten. Zelo sem si želel biti sprejet, prisrčen otrok iz socialnega stanovanja. Potem pa sem naenkrat postal Omar. Spoštujejo me ljudje, ki bi mi kot otroku najbrž ukradli denar za malico,« je leta 2016 povedal v televizijski oddaji The Late Show. Skrivna naveza je bila igralčev veliki met, odprla mu je pot do kakovostnih ponudb za igranje. Pred njo je nastopal na televiziji kot pomožni hip hop plesalec in dobival manjše televizijske vloge. Lik Omarja je bil na splošno nekaj posebnega v svetu televizijskih nadaljevank. Bil je namreč eden prvih homoseksualnih TV-likov, pri katerih spolna usmerjenost ni bila v središču pozornosti.Williamsova smrt je močno pretresla njegove nekdanje kolege. »Globina moje ljubezni do tega človeka se lahko primerja le z globino moje bolečine ob tem, ko sem izvedel, da smo ga izgubili. Bil je neizmerno nadarjen človek, ki je imel sposobnost dati človeški glas tistim, katerih človeškost je sicer le redko prepoznana, dokler ne spoznamo njihove resnice,« je na twitterju zapisal igralec, ki je ustvaril nadaljevanko, je zapisal, da je preveč prizadet, da bi lahko izrekel, kar bi bilo treba. »Michael je bil dober človek in redek talent in na najini skupni poti si je vedno zaslužil najlepše besede. A danes te nočejo priti na dan,« je priznal. »Bil je eden od najprijaznejših ljudi na planetu, imel je veliko srce. Bil je izjemen igralec in izjemna duša,« je o njem povedal bivši soigralec. Igralecje igro stanovskega kolega označil za »eno najboljših, ki sta jih televizija in film kadar koli videla«.Williams se je rodil leta 1966 v Brooklynu. Njegova mama je bila z Bahamov, oče iz Severne Karoline. Odraščal je v Brooklynu, tam je tudi obiskoval srednjo tehnično šolo. Čas odraščanja je bil zanj izjemno težek. V pogovorih z mediji je večkrat priznal, da se je v mladosti boril z odvisnostjo od mamil. Pot v zabavno industrijo si je utrl s plesom. Nastopal je z glasbeniki, kot soin Technotronic. »Bil sem jezen in imel sem veliko energije. To je bila moja prednost. Nisem bil najboljši plesalec, veste, sploh ne, zagotovo pa sem bil najbolj strasten. Vedno sem imel pravo energijo. Čutilo se me je, ne glede na to, ali sem bil sam ali med drugimi plesalci,« je leta 2018 povedal v intervjuju. Plesnim začetkom je sledil Hollywood. V igralski karieri, ki je z leti postajala vse bolj cvetoča, je našel svoj življenjski smisel. »Prepričan sem, da je to tisto, v kar moram vlagati svojo strast, kar je moj življenjski smisel,« je dejal.Williams je bil tudi dobrodelen. Sodeloval je s humanitarno organizacijo, ki pomaga zapornikom, da se po prestani kazni lažje vklopijo nazaj v družbo. Na to temo je snemal tudi dokumentarec.