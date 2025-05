Kultna serija iz 80-ih se vrača! Gledali smo jo vsi

Legendarna detektivska serija Miami Vice, ki je v 80. letih osvojila gledalce po vsem svetu, se bo po štirih desetletjih vrnila – tokrat na veliko platno. Novi film o policijskem dvojcu, ki se bori proti mamilarskemu podzemlju v sončnem Miamiju, bo režiral Joseph Kosinski, podpisan tudi pod megauspešnico Top Gun: Maverick.

Sonny in Rico znova na misiji

V izvirni seriji, ki se je predvajala med letoma 1984 in 1989, sta glavni vlogi legendarnih detektivov Sonnyja Crocketta in Rica Tubbsa igrala Don Johnson in Philip Michael Thomas. Duet je postal popkulturni fenomen, Don Johnson pa simbol moškosti in modnega stila osemdesetih.

Kosinski, ki je s filmom Top Gun: Maverick zaslužil osupljivih 1,4 milijarde dolarjev, bo zdaj poskrbel za sodobno predelavo zgodbe, ki je nekoč očarala generacije. Njegova režijska pot se je začela leta 2010 z vizualno izjemnim filmom Tron: Nasledstvo, nadaljeval pa je s Pozabo (Oblivion) in dramo Samo za pogumne (Only the Brave).

Scenarij v rokah oskarjevca

Za scenarij novega filma bo poskrbel Dan Gilroy, avtor večkrat nagrajenega trilerja Nočne kronike (Nightcrawler), za katerega je bil nominiran tudi za oskarja. Gilroy je sodeloval tudi pri uspešnicah, kot sta Bournova zapuščina in Kong: Otok lobanj, kar napoveduje napeto, dinamično in dobro premišljeno zgodbo.

Zapuščina preteklih adaptacij

Izvirno serijo je kot izvršni producent ustvaril Michael Mann, eden najvplivnejših režiserjev sodobnega kriminalnega filma, znan po delih, kot so Vročina, Poslednji Mohikanec, Collateral, Gangsterji in Ferrari. Prav Mann je leta 2006 ustvaril prvo filmsko različico Miami Vice s Colinom Farrellom in Jamiejem Foxxom v glavnih vlogah.

Farrell je kasneje priznal, da film po njegovem mnenju preveč stavi na stil in premalo na vsebino. FOTO: Cover Images

Film s proračunom 135 milijonov dolarjev je zaslužil 164 milijonov, prejel pa mešane kritike. Nekateri so ga označili za vizualno osupljivega, a pripovedno manj prepričljivega. Tudi Colin Farrell je kasneje priznal, da film po njegovem mnenju preveč stavi na stil in premalo na vsebino:

»Nikoli nismo mogli ustvariti nečesa v slogu Smrtonosnega orožja, a vseeno smo po mojem mnenju zamudili priložnost za zgodbo o prijateljstvu z več zabave,« je dejal igralec.

Kult, ki se vrača v slogu

Čeprav nova filmska različica Miami Vice še nima potrjene igralske zasedbe, tandem Kosinski–Gilroy obljublja ambiciozen projekt, ki bo poskušal v duhu 21. stoletja obuditi glamur, napetost in moralno sivino ikonične serije. Pričakovanja so visoka, nostalgija močna – vprašanje pa ostaja: ali bo nova različica uspela poustvariti čar klasike?