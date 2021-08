Krstili malega princa

Ponosni starši so Juliana pohvalili, češ da je bil med obredom zelo priden. FOTOGRAFIJI: Tt News Agency/Reuters

Švedska kraljeva družina se je pred dnevi zbrala v katedrali v Stockholmu, da bi krstili najmlajšega sina princain princese, ki se je družinici pridružil konec marca. Bilo je tudi veliko visokih gostov, med njimi predstavnik švedskega parlamenta, Carl Philip in Sofia pa sta na krst povabila tudi nekaj zaposlenih v palači. Rojaki in oboževalci kraljevega para so jima na družabnih omrežjih zaželeli vse dobro, malemu princupa veliko zdravja in sreče. Srečni par, ki ima še dva starejša sinova, petletnega princain dve leti mlajšega princa, se je tudi javno zahvalil za vse želje in dodal, da je bil Julian med obredom zelo priden, tudi sicer pa je menda miren in zvedav otrok, ki z zanimanjem opazuje vse okrog sebe.Za ta pomembni dogodek so mu nadeli posebno belo obleko, ki jo je na svojem krstu leta 1979 nosil tudi njegov oče, v švedski kraljevi družini pa je že vse od davnega leta 1906, ko je bil v njej prvi krščen princ. Princ Carl Philip je na krst tretjega otroka prišel v vojaški uniformi, kot se za pomembne dogodke tudi spodobi, njegova žena Sofia, ki je med obredom pestovala malčka, pa je očarala v romantični beli obleki s cvetličnim detajlom italijanske modne hiše Etro. Na krstu nista manjkala niti princesa, sestra princa Carla Philipa, in njen mož, ki z družino že nekaj let živita na Floridi. Iz Združenih držav Amerike so v Madeleinino domovino prileteli že pred dvema mesecema in njuni trije otroci menda strašno uživajo med igro na travnikih in pohajkovanjem po hribih in gorah, česar na Floridi ne morejo početi.