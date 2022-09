Krsta Elizabete II. krenila na pot proti Edinburgu (FOTO)

Z gradu Balmoral na Škotskem je malo po 11. uri po srednjeevropskem času proti Edinburgu krenila krsta pokojne britanske kraljice Elizabete II. Hrastova krsta, pokrita s škotsko zastavo in z vencem belega cvetja, bo v spremstvu sedmih vozil do škotske prestolnice potovala šest ur, med potjo pa se ji bodo lahko prvič poklonili podaniki.

Na gradu, kjer je kraljica v četrtek umrla, so se doslej od nje lahko poslovili le najbližji sorodniki in uslužbenci. Na poti v Edinburg naj bi krsta prečkala tudi Aberdeen in Dundee.

V Edinburgu bo pokojnica počivala v rezidenci Holyroodhouse, v ponedeljek pa jo bodo novi britanski kralj Karel III., princesa Anne, princ Andrew in princ Edward pospremili v katedralo St. Giles, kjer bo ležala 24 ur. Tam bo imela javnost prvič možnost bedeti ob krsti, preden jo bodo odpeljali v London, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zbrala se je nepregledna množica ljudi. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Pogreb kraljice Elizabete II., ki se je v četrtek poslovila v starosti 96 let po več kot 70 letih vladavine, bo 19. septembra v Westminstrski opatiji v Londonu.