Krožijo posnetki srhljive postave sredi kronanja kralja Karla III.: Je to angel smrti? (VIDEO)

Je bila pred vrati čarovnica?« so se spraševali tisti, ki so na družbenih omrežjih spremljali prenos kronanja kralja Karla III. v soboto. Na vhodu v Westminstrsko opatijo so namreč zagledali srhljivega moškega v temnih oblačilih. »Je še kdo opazil kosca v Westminstrski opatiji?« se je spraševal uporabnik Twitterja, ki je video objavil. Ogromno število ljudi ga je kontaktiralo v komentarjih in potrdilo, da so videli isto.

»Tudi jaz sem ga videl! Po koga je prišel?« so zapisali med drugim. Nekateri uporabniki Twitterja so skušali pomiriti strasti z besedami, da je takrat nekdo slučajno stopil skozi vhod. Glede na to, da so mnogi ugotovili, da na kronanju ni bilo prevelikega odstopanja od tradicije in da je bilo včasih celo dolgočasno, je bil trenutek, ko se je skrivnostna postava pojavila pred opatijo, očitno najboljši del kronanja.

V Združenem kraljestvu ob kronanju tudi danes praznično

Spomnimo, v Westminstrski opatiji so v okviru slovesnega obreda kronali Karla III., ki je na položaju nasledil lani preminulo kraljico Elizabeto II. Obred je bil zakoreninjen v skoraj 1000 letih zgodovine, obenem pa prilagojen sodobnemu Združenemu kraljestvu. Po končanem obredu kronanja sta se kralj Karel III. in kraljica Camilla v slovesnem sprevodu popeljala nazaj proti Buckinghamski palači. Od tam sta nato z balkona pozdravila zbrane navdušence, ki so se kljub dežju v velikem številu zbrali na londonskih ulicah.

Dan po kronanju bodo Veliki Britaniji potekala slavja z uličnimi zabavami in skupnimi kosili, v večernih urah pa se bo na travniku s pogledom na windsorski grad odvil koncert, na katerem bo nastopilo več zvenečih imen.