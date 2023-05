Kronanje: S tem detajlom na obleki se je Camilla poklonila svoji prvi družini

Minuli konec tedna so bile vse oči uprte v britanski kraljevi dvor, in čeprav so mediji po vsem svetu na veliko opevali modno opravo valižanske princese Kate Middleton, si je pozornost zaslužila tudi nova britanska kraljica Camilla, ki je v svojo obleko vložila veliko pozornosti.

Camillino kreacijo s kronanja je ustvaril britanski modni oblikovalec Bruce Oldfield, ki nekdanjo vojvodinjo Cornwalsko za javne nastope oblači že več kot desetletje. »To je največje naročilo mojega življenja – tu in tam se moram še vedno uščipniti, da se je res zgodilo,« je oblikovalec, ki je bil tudi povabljen na svečano slovesnost, povedal za BBC in dodal: »Z njenim veličanstvom sva vedno čudovito sodelovala. Vem, da je zadovoljna in samozavestna v tem, kar bo nosila.«

Posebnost obleke z vlečko je bila predvsem v bogatih vezeninah, ki so pod drobnogledom slavile vse, kar novi kraljici veliko pomeni, v celoti pa je bila izdelana v Združenem kraljestvu. Slonokoščeno svileno blago, ki je bila osnova kreacije pa tudi čevljev, ki jih je oblikoval čevljar Elliot Zed, so stkali v Suffolku, s srebrno nitjo pa so nanj izvezli drobne divje cvetlice, kot poklon naravi in britanskemu podeželju, ki je novima monarhoma tako zelo blizu.

