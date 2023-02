Kronanje kralja Karla IIII.: izbral že fotografa in skladatelje

Še dobra dva meseca nas ločita od zgodovinskega dogodka - kronanja britanskega kralja Karla III., priprave so v polnem teku. Že pred meseci so iz palače sporočili, da bo slovesnost preplet tradicije in modernega, saj da je Karel III. sodoben vladar in želi, da se to razbere tudi na kronanju. Menda je izjemno aktiven pri organizaciji, tako je že izbral uradnega fotografa in skladatelje, ki bodo poskrbeli za zvočno kuliso.

Za fotografije bo poskrbel mož, ki je že ovekovečil poroko kralja in Camille.

Čast je med drugim doletela slovitega Andrewa Lloyda Webbra, ki ga svet pozna po muzikalih, kot so Fantom iz opere, Evita in Jezus Kristus - Superzvezda. Lloyd Webber je za kronanje že ustvaril himno, njegovi kolegi z vseh koncev kraljestva pa so dobili nalogo napisati še 11 skladb različnih zvrsti, ki naj bi predstavljale Veliko Britanijo in države, združene v Skupnost narodov. Karel III. ima še eno prav posebno željo, in sicer da se orgelski, klasični, sakralni, filmski in gledališki glasbi doda grška ortodoksna, s katero se želi pokloniti pokojnemu očetu princu Filipu, ki se je rodil na otoku Krf.

Priprave na poroko Williama in Kate so trajale tri tedne. FOTO: Hugo Burnand/Reuters

Za uradne fotografije bo poskrbel Hugo Burnard, ki je Karla III. in Camillo že fotografiral ob njuni poroki, bil je tudi uradni fotograf na poroki princa Williama in Kate. Burnard je bil izjemno počaščen, da ga je za to pomembno nalogo izbral sam kralj, v šali pa je pripomnil, da se bodo morale kmalu začeti priprave, kajti fotografiranje pomembnega dogodka je izjemno zahtevno. Fotograf je spomnil na poroko Williama in Kate: »Pripravljali smo se tri tedne. To ni šala. Ko smo preizkušali postavitev, svetlobo in druge podrobnosti, je bilo treba otroke podkupiti z bomboni, da se niso naveličali, imeli smo rezerve pa rezerve rezerv, vsi so morali nositi enake barve kot na poroki, da sem našel pravo kompozicijo, svetlobo … Ko je šlo zares, so morali vsi vedeti, kam se postaviti, in to hitro, saj smo imeli za posnetek zelo malo časa.«