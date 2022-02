Kronani so strastni navijači (FOTO)

Večina evropskih kraljevih se na svojo veliko žalost in razočaranje ni mogla udeležiti zimskih olimpijskih iger v Pekingu, večinoma zaradi strogih in predvsem dolgotrajnih varnostnih protokolov ter proticovidnih ukrepov, a jim to ni preprečilo, da bi spodbujali svoje športnike.

Že med otvoritveno slovesnostjo sta se na družabnem omrežju oglasila španski kralj Felipe in njegova žena kraljica Letizia ter zapisala, da je bilo zelo čustveno opazovati španska športnika, ki sta nosila zastavo, objavi pa sta dodala še fotografijo ganljivega dogodka. Zelo ponosna na svoje tekmovalce sta tudi nizozemski kralj Willem-Alexander in kraljica Maxima, ki jih prav tako spodbujata na daljavo.

Veliki vodja Henri je eden redkih kraljevih, ki so odpotovali na olimpijske igre. FOTO: Wikimedia Commons

»Še nikoli prej ni Nizozemske na zimskih olimpijskih igrah zastopala tako velika ekipa. Vsem želiva veliko sreče in se veseliva čudovitih in razburljivih tekmovanj,« sta zapisala kralj in kraljica ter športnikom zaželela še, da v udeležbi uživajo.

Še posebno se je potrudil švedski kralj Karel XVI. Gustav Švedski, ki je za tekmovalce, ki zastopajo njegovo deželo, posnel kratek videoposnetek in ga objavil na uradnem profilu švedske kraljeve družine. »Vem, da ste se na ta dogodek dolgo pripravljali. Trenirali ste in trenirali in spet trenirali. Odpovedali ste se ogromno rečem, da bi se lahko udeležili olimpijskih iger. Zdaj ste tam in to, moji dragi prijatelji, ni mala stvar,« je med drugim dejal kralj in športnikom ob tem položil na srce, naj se na Kitajskem ne pozabijo tudi zabavati. Morda gre tudi njegovemu sporočilu zasluga, da je med omenjenimi Švedska za zdaj edina država, ki se lahko pohvali z medaljo.

K ralj Karel XVI. Gustav Švedski se je najbolj potrudil in švedskim športnikom veliko sreče zaželel z videoposnetkom.

Eden redkih, ki so se odpravili v Peking, pa je luksemburški veliki vodja Henri, ki je tudi član Mednarodnega olimpijskega komiteja. Tam bo navijal za dva športnika, oba bosta deželo zastopala v slalomu in veleslalomu.