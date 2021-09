Kronani se držijo prisiljeno

Judi James pravi, da je Charlenin objem prej posesiven kot ljubeč.

Princ Albert je na vseh fotografijah videti, kot da mu je strašno neprijetno.

Pisali smo že, da se je princesapo treh mesecih razveselila obiska moža in otrok, ki so prileteli v Republiko Južno Afriko, saj sama še okreva po operaciji sinusov in ne more domov. Charlene je na družabnem omrežju objavila nekaj fotografij ponovnega snidenja, te je analizirala strokovnjakinja za govorico telesa in opozorila, da ni vse tako srečno in idilično, kot se morda zdi.Da je šestletnana večini izjemno slabe volje, je več kot očitno, zakaj je tako, je pojasnila kar njena mama: »Bella si je sama postrigla lase. Kaj jo je gnalo v to, se nikomur ne sanja, a bilo je grozno in poskušala sem popraviti, kar se je popraviti dalo. Žal tudi sama nisem nadarjena frizerka in rezultat je takšen, kot ga vidite na fotografiji. Tudi Belli ni bil najbolj všeč.« Judi James se je zato raje posvetila telesni govorici princain njegove žene, s katero sta ravno to poletje praznovala deseto obletnico, vse glasnejše pa so govorice, da naslednje ne bosta dočakala.»Princ Albert je na vseh fotografijah videti, kot da mu je strašno neprijetno. Na skupinski fotografiji se drži stran od Charlene in otrok, na tisti, na kateri sta sama z ženo, pa kot da želita vtis popraviti, a z močno pretiranim objemom, ki se ne odraža na njunih obrazih. Charlene se Alberta oklepa z obema rokama, položaj je bolj posesiven kot ljubeč, hkrati lice pritiska ob njegovo, kar deluje prisiljeno,« je dejala Judi James.Izpostavila je, da sta na vseh fotografijah tako Albert kot Charlene videti izjemno žalostna, nasmeški so prisiljeni, pogledi neosredotočeni in uprti v tla.