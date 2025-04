Kriv je Ben Affleck: Jennifer Garner potrebuje strokovno pomoč

V raju igralke Jennifer Garner in njenega izbranca, poslovneža Johna Millerja so se potem, ko je po ločitvi od Jennifer Lopez v njuno življenje ponovno vstopil Ben Affleck, pojavile resne težave in odločila sta se za pomoč terapevta, piše The Economic times.

Kaj se je zgodilo z Benom Affleckom in Jennifer Garner?

Po poročanju portala Radar Online je za Millerja kapljo čez rob predstavljalo dogajanje na zabavi za 13. rojstni dan Benovega in Jenniferinega sina Samuela v začetku prejšnjega meseca.

Medije so preplavile fotografije bivših zakoncev, na eni od njih Affleck objema bivšo, ona pa očitno nima nič proti.

A medtem ko Ben po odmevni razvezi preživlja vse več časa s prvo bivšo ženo, je ta situacija za Millerja vse prej kot lahka.

Kaj meni John Miller?

Viri so razkrili: »John je bil zelo potrpežljiv glede celotne situacije z Benom, a vse ima svoje meje. Ljubi Jennifer, noče je izgubiti, vendar je res dolgo prenašal, da je v njuni zvezi še tretja oseba.

Od Jennifer zahteva, naj postavi jasnejše meje v odnosu z Benom. Zaveda se, da sta si bivša zakonca blizu, saj skupaj vzgajata otroke, moti ga, da Garnerjeva zadovoljuje njegovo potrebo po pozornosti.«

Poslovnež ni zahteval, da Jennifer popolnoma izbriše Afflecka iz njunega življenja, vendar ima dovolj tega, da vse prevečkrat igra vlogo norčka:

»Ben je pogosto pri njej doma in običajno ostane na večerji. Tam je ob vseh praznikih. Ne glede na to, kako močno se Garnerjeva trudi, da bi se oddaljila od njega, on se je drži kot žvečilni gumi, prilepljen na podplat njenih čevljev,« je še povedal vir.

Edina pot terapija...

Jennifer in John naj bi se o tem večkrat pogovarjala in sta se z občutljivo temo skušala spopasti drugače, vendar se zadeve niso nič spremenile.

Zato sta se odločila za terapijo in upata, da bosta našla pot v lepšo skupno prihodnost.

Jennifer Garner, in John C Miller FOTO: Profimedia

Garnerjeva in Miller sta par od leta 2018, leta 2020 sta se razšla, leto kasneje sta se spravila, se pa je očitno v njunem odnosu pojavila nova velika težava.