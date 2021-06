Kritiki raztrgali Meghanino knjigo

To je bolj priročnik za samopomoč za starše, ki potrebujejo pozornost.

V njej opisuje odnos med očetom in sinom skozi oči dečkove mame. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Pred dnevi je na prodajne police v Veliki Britaniji prišel knjižni prvenec, otroška knjiga z naslovom The Bench (Klop). Kot je še pred izidom o njej povedala avtorica, je zgodba nastala iz pesmi, ki jo je napisala princuob njegovem prvem očetovskem dnevu. Temu primerna je tudi vsebina knjige – Meghan pripoveduje zgodbo o odnosu med očetom in sinom skozi oči dečkove mame.In čeprav zamisel ni slaba, so prvi odzivi kritikov in laikov vse prej kot obetavni. »Sprašujem se, kako je založnik lahko menil, da bi bilo dobro izdati knjigo s tako slabo slovnico in še slabšimi rimami. Še bolj neverjetno se mi zdi, da bi jo prebral kakšen otrok. A to je planet Sussex, kjer je celo družina blagovna znamka,« je zapisalaiz The Telegrapha, nič bolj prijazen pa ni bil kritikiz The Timesa: »To je bolj priročnik za samopomoč za starše, ki potrebujejo pozornost. Zgodba je tako dolgočasna in brez dogajanja, da se moram vprašati, ali je ni morda napisal kos pohištva.«Z njima se je strinjalo tudi veliko ljudi, ki so jo naročili v prednaročilu in jo že prebrali. »Niti malo nam ni bila všeč. Sanja se mi ne, kako je lahko avtorica menila, da bo ta knjiga privlačna otrokom. Strašno dolgočasna je in nenavdihujoča,« je zapisala uporabnica spletne trgovine, ki je knjigi namenila eno zvezdico, medtem ko je druga zapisala, da bi bilo bolje, če bi ostala v krogu družine in ne ugledala luči sveta: »Več kot očitno zgodba temelji na življenju avtorice. Če bi to ostal zasebni projekt, v katerem bi uživali njeni družinski člani, ki bi to znali ceniti, bi bilo veliko bolj primerno, nam preostalim je zgodba povsem nezanimiva in nepomembna. Tudi slovnica je na trenutke vprašljiva. Absolutno ne priporočam.«