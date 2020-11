Kristina Mandarina popolnoma neprepoznavna: kaj se je zgodilo?

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

, daleč najbolj znana prodajalka sadja na Balkanu, ki je zaradi svojega atraktivnega videza, predvsem bujnega oprsja in nedolžnega obraza, čez noč zaslovela in postala prava atrakcija, nikoli ni tajila, da so ji povečali prsi in popravili ustnice.Te dni na Hrvaškem poteka že sedma sezona šova Farma, kjer nastopa tudi najbolj znana prodajalka sadja na Balkanu. Ta je na instagramu objavila fotografije svojega spremenjenega obraza in požela številne komentarje.Nekateri so njen novi videz izredno pohvalili, drugi pa so šokirani nad spremembo. Eden izmed komentatorjev je celo zapisal: »Kdo je to? Kaj se je zgodilo?«