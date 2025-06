Kristina Mandarina ne prodaja več mandarin: plastične operacije so jo spremenile (FOTO)

Ko se je pred več kot pol desetletja kot anonimna prodajalka mandarin pojavila v domačem kraju, nihče ni slutil, da bo ena reportaža izstrelila Kristino Penavo – širši javnosti znano kot Kristina Mandarina – v središče pozornosti in poželenja moških po vsej Hrvaški in regiji. Instagram sledilci so naraščali, vabila v medije so se vrstila, nato pa je nenadoma izginila iz javnosti. Zdaj je jasno, zakaj, piše Kurir.rs.

Leta 2019 je eno hrvaško kmetijsko podjetje najelo Kristino za sezonsko prodajo sadja ob cesti v kraju Bestovje – in s tem nehote sprožilo pravo senzacijo. Z njenim atraktivnim videzom in izjemno prodajo (v manj kot pol ure je prodala 40 kilogramov mandarin) je hitro postala medijska zvezda. Kupci – pretežno moški, stari med 18 in 88 let – so prihajali v vrstah, kar je prispevalo k dnevni prodaji tudi po 300 kilogramov mandarin.

Sledil je nenaden padec: Instagram profil je izginil, ustvarila je nove, potem spet izginila. Mediji so več let ugibali, kaj se je zgodilo. V tem času je Kristina, sodeč po fotografijah, ki jih je objavil hrvaški portal, prestala več estetskih operacij, zaradi katerih danes ni več prepoznavna.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Zdaj je znano: Kristina Mandarina živi v Dominikanski republiki, daleč stran od medijske scene, kjer se posveča zasebnemu življenju.

FOTO: Zaslonski Posnetek

»Kristina se je umaknila iz medijev in zdaj uživa v zasebnosti s svojo družino in prijatelji. V Dominikanski republiki je spoznala čudovite ljudi. Tamkajšnji način življenja je popolnoma drugačen od tistega na Hrvaškem – poln glasbe, plesa, smeha in preprostih stvari, ki pa so pri nas že skoraj pozabljene,« je za portal Scena povedala njena prijateljica Ines.