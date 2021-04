Kratkočasi se s streljanjem ptic in mačk

Svoje pse obožuje in jih že smešno razvaja. FOTO: Osebni Arhiv

Krvav hobi

Osbournovi si življenja brez kosmatih štirinožnih prijateljev verjetno niti zamišljati ne znajo več. Pod nogamiinse namreč mota kar devet psičkov, za vsakega izmed njih pa razvpita zakonca vsako leto zapravita pravo malo premoženje. Le tisto, kar je dovolj dobro zanju, je namreč dovolj dobro tudi za njune pse, naj je to letenje na sedežih prvega razreda ali pitje zgolj ustekleničene vode. A toliko, kolikor nekdanji prvi glas razvpite težkometalne skupine Black Sabbath ljubi pse, toliko mu za druge živali ni mar. »Ko sem začel, nisem zadel nič. Zdaj pa vsako minuto obleži mrtva mačka ali ptič,« se je pobahal, da je med pandemsko izolacijo močno izpilil svoje strelske spretnosti. Oziroma, za še nekaj odtenkov bolj mračno, zatrdil je, da je prav s streljanjem mačk in ptic, ki so zašle na njegovo posest, med karanteno »ohranjal zdrav razum«.V preteklosti si je več kot zaslužil vzdevek princ teme. Vse tabloidne naslovnice so bile leta 1982 namreč polne Ozzyja, saj je na odru netopirju odgriznil glavo. Podobno kot je tudi na koncertnem odru pred množico pojedel del golobice. Še leto prej pa je svojim oboževalcem pokazal, kaj zanj pomeni biti na glasbeni turneji – za čim bolj plastično ponazoritev je pred njimi namesto kokaina posnifal vrsto mravelj. Skratka, njegov odnos do živali bi lahko označili za najmanj težavnega, kar si je sčasoma priznal tudi sam. »V preteklosti sem naredil nekaj precej neumnih reči. A človek se iz svojih napak uči,« se je opravičil. Pokesal. Toda naučil se očitno ni veliko. Vsaj če sodimo po njegovi izbiri karantenskega prostočasnega konjička.Streljanje z zračno puško je odlična zabava. Tako zatrjuje Ozzy in priznava, da sprva ni zadel prav nič, le brezciljno je streljal v prazno, kmalu pa so pod njegovimi streli začeli padati ptice in mački. »Streljanje me spravi iz hiše in z njim pozabim na skrbi. Ko sem v njej, me namreč skrbi, da nikoli več ne bom hodil,« je zvezdnik, ki so mu lani odkrili parkinsonovo bolezen, razložil, čemu se je sploh odločil za precej krvav hobi. »Zaradi tega se mi ne zmeša.«Dodaja, da njegovi psi, ko prime za zračno puško, pametno zbežijo stran.Ozzy si je med karanteno našel precej mračnjaško in etično sporno zabavo. Nasprotno pa se je njegova hčiodločila, da bo dodatni čas izkoristila, da začne slediti svojim sanjam. Čeprav so ji mali zasloni precej domači – ne nazadnje je bila modna policistka na televizijskem kanalu E!, na MTV pa se je vrtela resničnostna oddaja Osbournovi –, si želi osvojiti velika filmska platna. Zato je začetek pandemije izkoristila, da se dokončno otrese alkoholne zasvojenosti, nato pa je vso energijo usmerila v igro. »Zdaj sem resnična igralka. Začela sem kakšna dva meseca po tem, ko sem zaživela trezno. Od tedaj vsak dan vadim igro, obiskujem tečaje,« razlaga zvezdnica, ki pa želi biti vpeta v vse vidike sedme umetnosti. Zgolj igra ni dovolj, ustvarjati želi tudi svoje serije, morda celo filme, zaradi česar je precejšen del karantene preždela pred računalnikom in pisala. To pa je že obrodilo sadove, saj naj bi kar štiri zamisli za televizijske serije že prodala različnim televizijskim mrežam. »Edina možnost, da sem uspešna v tem, česar sem se lotila, je, da sem dobra. Zato sem pod precejšnjim pritiskom, strah me je, a ko potegnem črto, to so moje sanje. In zdaj se uresničujejo.«