Kralju se tresejo hlače, odvetniki so že v nizkem startu

Odvetniki kraljeve družine so pripravljeni na izdajo knjige s spomini princa Harryja. Kontroverzno delo bo izšlo 10. januarja 2023. Kot so še zapisali, bo princ Harry v knjigi razkril svojo osebno zgodbo, nabito s čustvi in z osebnim doživljanjem tudi najtežjih trenutkov v življenju. Družinski člani niso bili obveščeni o naslovu Spare (Rezerva) pred včerajšnjo pred objavo.

»Med princesinim pogrebom so se milijoni ljudi po svetu spraševali, kaj čutita in o čem razmišljata mlada princa ter kako se bosta odvijali njuni življenji,« so še zapisali v izjavi za javnost ob razkritju datuma izida knjige, ki bralca popelje po poti njegovega zdravljenja in premagovanja osebne travme.

Prvotno naj bi knjiga sicer izšla že to jesen, vendar pa je Harry po poročanju medijev po smrti svoje babice, kraljice Elizabete II., septembra letos želel popraviti in ublažiti nekatere odlomke v njej.