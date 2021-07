Kraljico pokonci drži delo

Za dve leti izginila

Ko je leta 1861 umrl princ Albert, je kraljica Viktorija padla v globoko depresijo in se za dve leti povsem umaknila iz javnega življenja, tudi pozneje so jo ljudje redko videvali. Naslednjih 40 let do svoje smrti je ves čas nosila črna oblačila, po deželi pa je dala Albertu v čast postaviti ogromno kipov. Zaposleni so morali tudi po njegovi smrti v njegovo sobo, kjer se nihče ni smel ničesar dotakniti, vsak dan nositi vrč tople vode, ki jo je za časa življenja uporabljal za britje.

Odkar so v Veliki Britaniji odpravili omejitve gibanja, je ves čas na tem ali onem dogodku.

Britanska kraljicaje zadnje dni odlično razpoložena, nad čimer so še posebno navdušeni Britanci, ki jih je bilo strah, kako bo prenesla izgubo princa, ki je bil ob njeni strani dolgih 73 let. Hkrati se čudijo, da se je po moževi smrti, od katere minevajo komaj trije meseci, tako hitro pobrala.Odkar so v Veliki Britaniji odpravili omejitve gibanja, je namreč ves čas na tem ali onem dogodku, prejšnji teden so jo denimo na konjeniškem tekmovanju v Windsorju, enem njenih najljubših, videli kar štiri dni zapored, še prej je s princemin princesoobiskala Škotsko ter v svoji palači v Windsorju gostila nemško kanclerkoA kot pravi, velik poznavalec kraljeve družine, ki o njej piše še 35 let, gre zasluga za to najverjetneje prav Filipu. »Odkar so razrahljali oziroma odpravili omejitve, je kraljica enostavno oživela, dobila je nov zagon in veselje do dela. Ko je vojvoda Edinburški umrl, je bila povsem skrušena, a prepričan sem, da ji je dejal, naj nadaljuje svoje življenje ter uživa še teh nekaj let, ki so ji preostala. Niti v sanjah ni želel, da bi samo posedala naokoli in se utapljala v žalosti, kot je to počela kraljica, ko je umrl njen mož,« je dejal Dampier in dodal: »Kraljica je uteho našla v dejstvu, da je njen ljubljeni mož živel dolgo in izpopolnjeno življenje. Njegova smrt ni bila nepričakovana, imela je nekaj časa, da je sprejela neizbežno, krasno je bilo tudi to, da sta zadnje leto veliko časa preživela skupaj zaradi covid omejitev in zaprtja države. Ne vem, kdaj sta bila pred tem nazadnje toliko časa sama skupaj.«Dampier priznava, da je Elizabeti II. proces žalovanja močno olajšala odprava omejitev gibanja, saj je rada med ljudmi, končno lahko več časa preživi z družinskimi člani, ki je prej niso smeli obiskati, in počne lahko stvari, ki so ji pri srcu, mednje spada tudi delo.»Ne zna drugače. Pred sedmimi desetletji je življenje posvetila domovini in dolžnosti in od takrat se ni ustavila. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi se, še med epidemijo je ves čas sestankovala prek videoklicev, to jo drži pokonci,« je še poudaril Phil Dampier, ki je tudi sam več kot navdušen ob pogledu na nasmejano vladarico.