Kraljico čaka dolgotrajna rehabilitacija: kjer bo mogoče, jo bosta nadomeščala sinova

Danci so bili zadnje dni močno v skrbeh za priljubljeno kraljico Margrethe II., ki je po smrti britanske kraljice Elizabete II. edina ženska na prestolu katere od evropskih držav. Margrethe, ki je lani zaznamovala 50 let vladanja, je namreč nenadoma odpovedala zimske počitnice, ki jih vsako leto preživi na Norveškem, kar je zelo nenavadno. Že pred mnogimi leti se je namreč povsem zaljubila v Gausdal in tamkajšnje gore.

Kjer bo to mogoče, jo bosta nadomeščala sinova. FOTO: Ritzau Scanpix Via Reuters

»Tam je vrh pri vrhu in vsi so beli in enostavno čudoviti. V trenutku sem izgubila srce in vsako leto se moram vrniti, da ga spet najdem,« je dejala kraljica, ki bo letos ostala brez pogleda na svoje ljube gore.

»Njeno visočanstvo kraljica Margrethe II. ima že dolgo težave s hrbtenico in v zadnjem času se je stanje še poslabšalo, zato ji bodo hrbtenico konec tega meseca operirali. Po posegu bo ostala v bolnišnici, čemur bo sledilo daljše obdobje rehabilitacije,« so sporočili iz palače.

Kraljičine obveznosti bodo tako prestavljene za nedoločen čas, dogodke, ki jih ne bo mogoče prestaviti, bodo morali odpovedati, na nekaterih pa jo bo lahko nadomeščal kdo od drugih članov kraljeve družine, večinoma bo to njen naslednik princ Frederik, ki mu bosta pomagala mlajši brat princ Joachim in kraljičina sestra princesa Benedikte.

Margrethe, ki bo aprila dopolnila 83 let, je lani dvakrat zbolela za covidom-19, potek bolezni je bil nekoliko hujši v začetku leta, ko se je septembra okužila na pogrebu kraljice Elizabete II., pa so bili simptomi blažji. Poleg tega je vladarica, ki je že vse življenje strastna kadilka, odličnega zdravja in Danci ne pomnijo, kdaj je morala nazadnje v bolnišnico.