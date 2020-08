Kraljičina edina hči in grški princ slavila

Zaveznika in prijatelja

Edina hči britanske kraljice Elizabete II. je dopolnila 70 let.

Grški bog

Grški princ Achileas je v slavnostni opravi zaigral na bobne.

Minuli konec tedna je bilo slavnostno na kar dveh evropskih dvorih, na britanskem in v Grčiji. Člana obeh rodbin, ki imata tudi skupne prednike, sta namreč imela okrogla rojstna dneva, princesa70 let, princpa 20. Princesa Anne, edina hči britanske kraljicese je ob tej priložnosti z možem odpravila na jadranje ob škotski obali, vse najboljše pa so ji voščili mnogi najožji družinski člani na družabnih omrežjih z zbirko fotografij, posvečenih slavljenki.Buckinghamska palača je poleg tega, kot je ob rojstnih dnevih in drugih pomembnih obletnicah v navadi, objavila dva povsem nova portreta princese, na katerih blesti v elegantnih opravah, kot je nismo vajeni. Anne je namreč najbolj praktična in skromna od kraljičinih otrok in redko jo oboževalci vidijo v elegantnih oblačilih, še manj s tiaro na glavi. Tudi zato je fotografija Anne v obleki hitro nabrala na stotisoče všečkov. Starejši brat princji je voščil z videoposnetkom, na katerem je združil fotografije od njenega otroštva in mladih let do zrelejših, na vseh pa se s sestro neizmerno zabavata, najsi bo to med skupno ježo, intimnim pogovorom, ogledom konjeniške dirke ali uradnim dogodkom. Charles in Anne, med katerima je dve leti razlike,sta si bila ves čas zelo blizu, še posebno v najstniških letih, ko sta postala zaveznika in sta se drug k drugemu pogosto zatekla po pomoč in nasvet ob ljubezenskih težavah. Med njima in njunima mlajšima bratoma, princema Andrewom in Edwardom, je tudi precejšnja razlika v letih, Andrew se je kraljevi družini pridružil leta 1960, Edward še štiri leta pozneje, kar je še eden od razlogov, da sta bila v mladosti Charles in Anne zaveznika in velika prijatelja.Z britansko kraljevo družino je tesno povezan tudi drugi slavljenec, grški princ Achileas. Mož britanske kraljice princje bil rojen v grško kraljevo družino, je namreč bratranec Achileasovega dedka kralja, preden se je priženil v britansko kraljevo družino, pa je nosil naziv princ grški in danski, enako kot Achileas. Slednji sicer z družino živi med Veliko Britanijo in Združenimi državami Amerike, 20. rojstni dan pa je princ, za katerim vzdihujejo dekleta po vsem svetu, praznoval v domovinisvojih prednikov Grčiji. Njegovi bratje in sestre so profile na svojih družabnih omrežjih preplavili s fotografijami praznovanja, ki je bilo zgolj v družinskem krogu, in ogromno oboževalk mu je zaželelo vse najboljše. Achileas velja za enega najbolj privlačnih mladih plemičev, zaradi izklesanega telesa in svetlih kodrov se ga je prijel vzdevek grški bog. Svojega srca pa mladenič za zdaj še ni oddal, čeprav mu ženitnih ponudb nikakor ne manjka.