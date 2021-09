Kraljičin stražar obtožen spolnega napada

Zgodilo se je v Windsorju. FOTO: Carl Recine/Reuters

Napad je bil le nekaj metrov od palače, kjer biva kraljica Elizabeta II.

Kraljicotežave zadnje leto spremljajo na vsakem koraku. Največ ji jih povzročajo vnukin njegova ženapa sin, ki mu grozi tožba za spolno nadlegovanje ene od žrtev, zdaj pa je podobnega zločina obtožen še eden od pripadnikov kraljeve straže. Slednji k sreči ni član njene družine in je bil po aretaciji nemudoma suspendiran, a je obtožba kljub vsemu omadeževala krono.Moški, ki je skrbel za varovanje palače v Windsorju, naj bi spolno napadel dva novinca, in to le nekaj metrov od palače, kjer biva kraljica.Stražar se je sicer zagovarjal, da ni šlo za zlorabo, temveč je bilo vse skupaj del iniciacije novincev, kar pa dejanja v očeh policistov v nobenem primeru ne opravičuje. Žrtvi sta se komaj nekaj dni pred incidentom pridružili kraljevi straži, ko ju je z igračkami za odrasle pričakal starejši kolega in ju napadel. Ali so bili podobnega neprimernega sprejema deležni tudi drugi pripadniki, ki so se pridružili kraljevi straži, ni znano, če so bili, dogodka niso prijavili policiji, kot sta to storila omenjena mladeniča.Britanska vojska se že leta otepa obtožb o spolnem in drugem nasilju v svojih vrstah. Ravno pred dnevi so objavili rezultate preiskave, ki je razkrila, da je bilo samo v zadnjem letu med pripadniki kar 17.000 žrtev fizičnega, rasnega in spolnega nasilja, kar je 12 odstotkov vseh zaposlenih v britanski vojski. Žrtev je najverjetneje še veliko več, saj je druga raziskava pokazala, da jih kar 90 odstotkov o zlorabah raje molči, ker se bojijo, da jih ne bi jemali resno ali jim nadrejeni ne bi verjeli.