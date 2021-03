Kraljičin mož se je rodil na kuhinjski mizi

Povsem vseeno mu je bilo, kakšno barvo las imajo, Filip jih je samozavestno osvajal in vse tudi spravil v posteljo.

Princ100 ​Filip, ki po operaciji na srcu menda dobro okreva, bo letos praznoval 100. rojstni dan in ob tej priložnosti so se pri enem od britanskih časnikov odločili, da zberejo 100 zanimivosti o priljubljenem princu, ki se je ljudem v srca usedel predvsem s svojo neposrednostjo in sproščenostjo. Med zanimivostmi je denimo malo znano dejstvo, da se je rodil na kuhinjski mizi. Porodničar, ki je pomagal njegovi mami princesipri porodu, je namreč menil, da bo tako šlo hitreje, kot če bi princesa, za katero je bil Filip peti otrok, rodila v postelji. S svojimi 99 leti je edini še živi pravnuk nekdanje britanske kraljice, pred dobrim desetletjem pa je enemu od novinarjev dejal, da upa, da nikoli ne bo star 100 let, in dodal, da si ne more predstavljati česa hujšega. Ko bo moral ta svet zapustiti, pa mu je menda povsem vseeno, kaj bo pisalo na njegovem nagrobniku.Ko so ga nekoč vprašali, katero državo si najbolj želi obiskati, je odgovoril, da je to Rusija, in povsem v svojem neposrednem slogu dodal: »Čeprav so Rusi pomorili pol moje družine.« Njegova babica po očetovi strani je bila namreč vnukinja carja, večino njegovih potomcev pa so leta 1918 pomorili boljševiki. Filipova mama je večino življenja trpela za psihičnimi težavami, zaradi katerih je pogosto doživljala blodnje. Med drugim je bila prepričana, da je v spolnem razmerju z Jezusom Kristusom, ki da ji je podaril fotografijo s svojim avtogramom. Leta 1937 je Filip v letalski nesreči izgubil sestro, ki je bila osem mesecev noseča, umrla sta tudi njegov svak in dva nečaka. Filip je bil močno prizadet, saj sta si bila zelo blizu, in dolga leta je s sabo nosil košček letala, ki jo je odpeljalo v smrt.Njegova sestrična je bila nekdanja jugoslovanska kraljica, ki je o njem napisala knjigo spominov ter ga brez sramu označila za velikega ženskarja. »Plavolaske, rjavolaske in rdečelaske. Povsem vseeno mu je bilo, kakšno barvo las imajo, Filip jih je samozavestno osvajal in vse tudi spravil v posteljo,« je zapisala. A po poroki se je precej umiril, povsem pa menda ne. Da ima rad lepa dekleta, pa niti ni skrival. Eden od njegovih pomočnikov je nekoč dejal, da zaposluje le ženske z merami 90-60-90, lepotice je tudi odkrito občudoval. »Če v sobo vstopi privlačna ženska ali če se katera znajde v njegovi bližini, je njegov komentar vedno odobravajoč 'mmmm', a ne na način, da bi bilo kraljici neprijetno,« je pred mnogo leti dejal njegov pomočnik. Če je morda tu in tam skočil čez plot, o čemer sicer obstajajo le govorice, pa se je na Elizabetino željo povsem odrekel kajenju. Filip ima tudi nekoliko nenavaden hobi – proučevanje neznanih letečih predmetov. Zelo rad hodi na lov, in ko mu je nekoč nekdo očital, da je poklic mesarja bolj moralen kot lov na divje živali zgolj iz veselja, mu je zabrusil: »Mislim, da prostitutka ni nič manj moralna od žene, pa obe počneta isto, ena poklicno, druga ne.«