Kraljičin kip obarvali rdeče

...

Želijo spreobrniti ljudi Skupina, ki je oskrunila palačo, se imenuje Animal Rebellion (Upor za živali) in je podskupina bolj znane Extinction Rebellion (Upor proti izumrtju). Obe pa zase pravita, da gre za "množično gibanje, ki želi z nenasilno civilno nepokorščino spreobrniti ljudi, da bi sprejeli bolj trajnostno prehrano, ki temelji na rastlinah".

196

protestnikov so aretirali v štirih dneh.

Borci za pravice živali so se pred dnevi spravili nad Buckinghamsko palačo in z rdečo barvo oskrunili spomenik kraljice, nekaj barve so zlili tudi v bližnji vodomet. K sreči kraljicev času incidenta ni bilo v palači, saj še vedno dopustuje na Škotskem.Protestniki so kraljeve obtožili nehumanega ravnanja z živalmi, zamerijo jim, da na svojih posestih, med katere spada veliko gozdov po vsej Veliki Britaniji, dovolijo lov. Protestniki so sicer člani skupine, ki že nekaj tednov terorizira London z zahtevami, naj ljudje nehajo ubijati in jesti živali, sami namreč zagovarjajo prehrano, ki je izključno rastlinskega izvora. V štirih dneh so zaradi kršenja javnega reda in miru ter vandalizma policisti aretirali že 196 protestnikov.Da bi ljudi »spreobrnili«, protestirajo pred gostinskimi obrati in trgovinami, s čimer so do zdaj dosegli ravno nasprotni učinek, saj se po večmesečnem zaprtju države lastniki restavracij, pubov in trgovin poskušajo postaviti na noge, in niti malo jim ni pogodu, da jim glasni protestniki pred vhodnimi vrati odganjajo stranke. Tudi Britanci so nad njihovim početjem ogorčeni, napad na Buckinghamsko palačo pa jih je povsem šokiral. Prav tako šokirani so bili nad neodzivnostjo policije, ki je sprva protestnike le nemočno opazovala, preden so se odločili, da jih razženejo, šest so jih zaradi več prekrškov odpeljali v pridržanje.Mnogi Britanci so se strinjali, da so borci za pravice živali tokrat izbrali napačno tarčo, in spomnili, da je princeden najbolj zavzetih okoljevarstvenikov, ki je ravno pred kratkim ljudi pozval, naj naredijo več za zaščito planeta, sicer bo po njem. »Resda Charles zagovarja lov, živinorejo, še posebno lokalno, a s tem ni nič narobe. Če kaj, želi pomagati lokalnim kmetom. A bil je eden prvih, ki je že pred desetletji, ko varovanje okolja še ni bilo tako priljubljena tema, opozarjal, da je treba zmanjšati uporabo plastike, zaščititi oceane in poskrbeti za naš planet.Da ti ljudje kraljeve obtožijo kriminala nad naravo, kot so se sami izrazili, je povsem neutemeljeno in ignorantsko,« je dejal vir iz Buckinghamske palače, ki se je pridružil rojakom, ki so napad vandalov ostro obsodili.