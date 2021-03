Kraljičin bratranec mora v zapor

Zgodilo se je v škotskem dvorcu, ki je v lasti družine Bowes-Lyon že od 14. stoletja. FOTO: Chriscrafter/getty Images

se je znašel na sodišču po tem, ko je februarja lani na družinskem posestvu na Škotskem v spalnici napadel eno od gostij, ki so tja prišle na zabavo. Prestrašeni ženski je uspelo zbežati iz nasilnega objema močno pijanega 36-letnika in poklicati na pomoč, policisti pa so ga pridržali zaradi suma spolnega napada. Pred dnevi pa je moral Bowes-Lyon, ki ga je britanska revija, ki piše o življenju slavnih in bogatih, predlani uvrstila celo med 50 najbolj zaželenih samskih moških v Veliki Britaniji, sesti na zatožno klop. Sodnik ni bil do njega nič kaj prizanesljiv in ni ga zanimalo, da je prestopnik pred njim sorodnik same britanske kraljiceOdločil je, da gre za »tako resno kaznivo dejanje«, da mora 36-letnik v zapor, v nasprotnem primeru bi ljudje dobili napačno predstavo o tem, kaj se sme in kaj ne. Za rešetkami bo kraljičin bratranec, ki je dejanje sicer priznal in se poskušal pogoditi za pogojno zaporno kazen, preživel deset mesecev, kar deset let pa bo njegovo ime ostalo zapisano v registru spolnih prestopnikov, kar mu bo tako v zasebnem kot poslovnem življenju povzročalo nemalo težav. Težave pa 26-letni žrtvi še danes, eno leto po napadu, povzroča njegovo početje tiste noči.»Še vedno ima nočne more in doživlja napade panike. Napad ste nadaljevali, kljub temu da je žrtev večkrat poskušala zbežati. Moč, ki ste jo uporabili, agresija in vztrajnost so skrb vzbujajoče. Kazen mora biti primerna resnosti napada, mora odražati nestrinjanje družbe s takšnim početjem,« je dejal sodnik, ki mu je sprva namenil 15 mesecev zaporne kazni, a jo je po priznanju nekoliko znižal.