Kraljičin bratranec je spolni prestopnik

Zadnja leta kraljici sive lase povzroča princ Andrew. FOTO: getty Images

Nisem si mislil, da sem sposoben takšnega dejanja, a za to, kar sem storil, moram prevzeti odgovornost.

Med najbolj zaželenimi samci

Potem ko se je lani, ko se je izvedelo, da je nekoč prijateljeval z obsojenim pedofilom, v policijski preiskavi znašel kraljičin sin princ, je zdaj britanski kraljevi družini še hujši škandal zakuhal bratranec. Šestindvajsetletna ženska ga je namreč obtožila spolnega napada, ki naj bi se zgodil februarja lani v škotskem dvorcu Glamis, kjer Simon, vojvoda Strathmorski, živi. Bowes-Lyon naj bi pod pretvezo, da ji želi povedati nekaj pomembnega, prebudil 26-letno žensko, ki je britanski mediji zaradi varovanja zasebnosti ne smejo imenovati, jo prepričal, da ga je spustila v svojo sobo, nato pa z nje strgal spalno srajco, jo začel grabiti po intimnih predelih in jo poskušal poljubiti.Po 20 minutah je mladenki uspelo pobegniti in poklicala je policijo. Simon Bowes-Lyon je pred dnevi stopil pred sodnika in obtožbe priznal. »Močno se sramujem svojih dejanj. Tiste noči sem spil veliko preveč alkohola in nisem razmišljal. Zavedam se, da alkohol ni opravičilo za moje početje, pa vseeno. Nisem si mislil, da sem sposoben takšnega dejanja, a za to, kar sem storil, moram prevzeti odgovornost. Globoko se opravičujem žrtvi, prav tako pa bi se rad opravičil družini, prijateljem in sodelavcem, ki sem jim povzročil skrbi in sramoto,« je na sodišču dejal 34-letni vojvoda, ki so ga že uvrstili na seznam spolnih prestopnikov, grozi pa mu do pet let zaporne kazni.Simon Bowes-Lyon je znan po svojem kontroverznem obnašanju, zaradi katerega se je že večkrat znašel v težavah. Mnogi ga opisujejo kot svojeglavega in razvajenega, češ da lahko zaradi svojega plemiškega naziva in bogastva počne, kar se mu zljubi. Samozavest mu je še dodatno zrasla, ko ga je priznana britanska revija Tatler leta 2019 uvrstila na seznam 50 najbolj zaželenih samskih moških v Veliki Britaniji. Opravka s policijo je imel že junija lani, ko je prekršil stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so prepovedovali vsakršno potovanje zunaj kraja bivanja. Kljub temu se je odpeljal 320 kilometrov daleč, na eno svojih posesti, policiji pa ga je prijavil eden njegovih pomočnikov, ki ga je videl v mestu kupovati časopis. Takrat je prejel le opozorilo, leta 2010 pa so mu za devet mesecev odvzeli vozniško dovoljenje, saj je na cesti, kjer je dovoljena hitrost omejena na 90, divjal s kar 160 kilometri na uro.