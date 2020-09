Kraljici vlomil v spalnico, potreboval je nasvet

Kraljica in drugi člani njene družine so sicer dobro varovani, a brez spodrsljajev ne gre. FOTO: Arthur Edwards/getty Images

Želel sem samo govoriti z njo, moj namen nikoli ni bil vstopiti v njeno spalnico in jo prestrašiti.

Ostal sam s štirimi otroki

Na koncu so Fagana ovadili zgolj zaradi tatvine, ker je izpraznil steklenico vina, pa še v tej zadevi je bil oproščen.

Pred dnevi je minilo natanko 38 let od enega najbolj spektakularnih vdorov v Buckinghamsko palačo, ki je vodjo kraljičinih varnostnikov skoraj stala službo.je zgodaj zjutraj uspelo preplezati dobre štiri metre visoko ograjo okrog palače, po žlebu je splezal do enega od oken, vstopil, nato pa malce pohajkoval naokoli, spil steklenico dragega vina in vstopil v spalnico kraljiceTam je odgrnil zastor okoli njene postelje in žensko na smrt prestrašil, a sodišču se je čudežno izognil. Ker je šlo za civilno zadevo, bi v primeru, da bi bilo sojenje, morala pričati tudi kraljica, kar pomeni, da bi se morala zglasiti v sodni dvorani, to pa bi ogrozilo njeno vodilno vlogo v državi. Zato se je raje odločila, da vsiljivca ne bo kazensko preganjala. Na koncu so ga ovadili zgolj zaradi tatvine, ker je izpraznil steklenico vina, pa še v tej zadevi je bil oproščen.Ko je nepovabljen vstopil v palačo, se je sicer sprožil alarm, a varnostniki si niso belili glave z njim, saj se je prej že večkrat sprožil brez razloga, in preprosto so ga izklopili, ne da bi kdo pogledal, kaj se dogaja. Po dogodku je vodja varnostne službekraljici ponudil odstop, a ga ni sprejela.Zdaj 70-letni Fagan, ki je marca prebolel covid-19 in nato še infarkt, je ob obletnici o svojem podvigu spregovoril za britanski časnik in kot razlog, da je vdrl v kraljičino spalnico, navedel, da jo je želel le vprašati, kaj naj naredi, ker ga je zapustila žena in mu pustila štiri otroke. Sprva je policistom dejal, da se je v Buckinghamsko palačo prikradel, da bi občudoval tamkajšnjo umetniško zbirko.»Bil sem malce obseden s kraljico, res sem jo občudoval. Vedel sem, da rada pomaga ljudem, in mislil sem, da bi lahko pomagala tudi meni. Želel sem samo govoriti z njo, moj namen nikoli ni bil vstopiti v njeno spalnico in jo prestrašiti,« je dejal Britanec, ki pravi, da življenja kraljeve družine ne spremlja, zanj so drugi člani kot običajni ljudje, všeč mu je zgolj kraljica, ki da je čudovita vladarica in oseba.Fagan pa ni bil edini, ki si je drznil nepovabljen vstopiti v londonsko rezidenco. Deset let pozneje so policisti na posesti dvakrat v enem tednu prijeli 25-letnega ​, leta 1994 pa je Američangol s padalom pristal na strehi palače. Izrekli so mu dobrih 200 evrov globe in ga izgnali. Eno leto pozneje je študentz avtom s hitrostjo 80 kilometrov na uro trčil v vrata, ki vodijo na dvorišče palače, in jih vrgel s tečajev.