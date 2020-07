Kraljici smejo blizu le na grajskem vrtu

Dvorec je rezerviran za poletja. FOTO: Wikimedia Commons

Stran od kraljice in princa

20

tisoč hektarjev zemlje obdaja grad.

Pogreša konje

Že 68 let v Balmoralu vsako poletje preživi 12 tednov.

Še pred nekaj tedni je britansko kraljicorazžalostila vest, da se bo letos najverjetneje morala odpovedati tradicionalnim počitnicam na njej tako ljubem škotskem gradu Balmoral, saj potovanje med Anglijo in Škotsko ni bilo dovoljeno.A stanje se je izboljšalo, meja se je odprla in kraljica že mrzlično pakira za na pot. S princemnameravata na Škotsko odriniti nekoliko prej kot običajno, da se spet kaj ne zalomi in bi morali potovanje odpovedati.Kot je v navadi, se bodo kraljici in njenemu možu tudi letos pridružili drugi člani kraljeve družine, a vse le ne bo kot običajno, saj se bodo morali gostje držati mnogih pravil ter upoštevati varnostno razdaljo do njiju. Britance namreč zelo skrbi, da ne bi njihova vladarica staknila covida-19, saj je s svojimi 94 leti v rizični skupini, prav tako njen pet let starejši mož. Že pred časom so odpovedali vse vrtne zabave, ki jih kraljica vsako leto prireja tudi pred Balmoralom, njeni bližnji, ki bodo prišli k njej na počitnice, pa ne bodo niti smeli bivati v gradu z njo.Čeprav gre za ogromno zgradbo, bodo goste namestili v druge hiše in koče po posestvu, močno so zmanjšali število zaposlenih v gradu in na posesti. S kraljico bodo od najožjih sodelavcev zgolj vodja gospodinjstva, osebni tajnik in tajnica, dva mlada pomočnika, glavna pomočnica kraljeve družine ter tri pomočnice, ki skrbijo za njeno garderobo. Njeni bližnji se bodo z Elizabeto II. lahko družili med aktivnostmi na prostem, na sprehodih, med ježo in na piknikih, sicer pa bodo pomočniki pazili, da se bodo družili na primerni varnostni razdalji.Elizabeta II. že 68 let v Balmoralu vsako poletje preživi 12 tednov, saj ji hladnejša škotska klima veliko bolj odgovarja od londonske vročine. In četudi je že od marca letos v bolj odmaknjenem gradu Windsor, ki v primerjavi z Buckinghamsko palačo stoji sredi zelenja, se tradiciji počitnikovanj na Škotskem noče in ne namerava odreči, tudi zavoljo svojih ljubih konj, ki jih ima na posesti Balmoral in jih že močno pogreša.Grad, ki stoji na 20.000 hektarjih zemlje v Aberdeenshiru na skrajnem vzhodu Škotske, je v lasti njene družine že od leta 1852. Današnjo podobo je dobil nekoliko pozneje; ko je nepremičnino kupil princ ​, mož kraljice, je namreč ugotovil, da je dvorec, ki je prvotno tam stal, veliko premajhen za njuno vedno večjo družino, vse zaposlene ter prijatelje, ki so prihajali na obisk, in zgraditi je dal grad, kot ga poznamo danes. Dokončan je bil v pičlih štirih letih, nato so manjšega podrli.