Kraljici Elizabeti II. počil film

Kopljeta si vedno globljo jamo. FOTO: Reuters

Zakonca Sussexsi z napadi na kraljevo družino kopljeta vedno globljo jamo. V le nekaj mesecih jima je uspelo, da sta se zamerila večini Britancev, ki kraljico obožujejo in jo imajo za čudovito žensko, zaradi pranja umazanega perila v javnosti sta se od njiju oddaljila tudi zakonca, sorodniki in prijatelji princapa so v pogovorih z njim vedno bolj zadržani, saj jih je strah, da bodo njihove besede prišle v javnost.Kljub temu par obtožbe nadaljuje, nazadnje je bila njuna tarča ponovno kraljica, ki da je storila premalo glede domnevnih rasističnih pripomb enega od članov kraljeve družine, uperjenih proti Susseškima. A Elizabeta II. ima zdaj, kot kaže, dokončno dovolj. V javnosti kraljica sicer nikoli ni komentirala osebnih zadev. To je ena od lastnosti, zaradi katere jo Britanci tako občudujejo, in tega ne namerava spremeniti niti ob napadih nase, je pa svetovalcem naročila, naj najamejo odvetnike, ki bodo poskrbeli, da se blatenje njene družine enkrat za vselej konča.»Ukaz je prišel s samega vrha. Tudi njena visokost ima mejo, koliko še lahko prenese, in očitno sta jo Harry inprestopila. Odvetniki, ki jih je najela Buckinghamska palača, jima bodo dali jasno vedeti, da ponavljajoči se napadi na kraljeve ne bodo več tolerirani,« je britanskemu časniku povedal vir iz Buckinghamske palače. Odvetniki bodo skrbno proučili tudi vsebino Harryjeve biografije, izid katere je napovedan za naslednje leto.»To bo veliko tveganje za založnika. Če bo v knjigi nekdo omenjen in neposredno obtožen nečesa, lahko avtorja in založnika doleti tožba zaradi kršenja pravice do zasebnosti. Pri vsem bi bilo seveda najbolj ironično to, da bi kršenja zasebnosti obtožili Harryja, ki se je z družino v ZDA preselil ravno zato, ker da na Otoku niso imeli dovolj zasebnosti,« je še dejal omenjeni vir.