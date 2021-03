Kraljica v odzivu zadržana

Je intervju pahnil monarhijo v novo krizo? FOTO: Harpo Productions/Reuters

​Otočani so po večini jezni na zakonca Sussex.

Odvzemite jim nazive! Harry in Meghan si ne zaslužita nikakršnih kraljevih nazivov, so v odmevni anketi izrazili mnenje Britanci, prepričani, da sta zakonca medijsko pozornost postavila pred svoje dolžnosti ter druga pereča vprašanja po svetu in tako osramotila kraljevino. Na vrhu lestvice priljubljenosti pripadnikov dvora ostaja kraljica, tesno za petami sta ji princ William in vojvodinja Kate. Harry je izgubil kar petnajst odstotkov podpore, v anketi pa se je slabše kot Meghan odrezal le še pedofilije osumljeni princ Andrew. Svoj srd po predvajanju intervjuja je kar javno izrazil tudi sloviti voditelj Piers Morgan, ki je, besen na zakonca, protestno zapustil studio, in to v živo med priljubljeno jutranjo oddajo na televiziji ITV; ta je sicer z intervjujem pritegnila 12,4 milijona gledalcev, kar je rekord v zadnjem letu.

Če je kdo pričakoval, da bo Buckinghamska palača javno prala umazano perilo in se besno odzvala na odmevno izpoved zakoncev, se je pošteno zmotil. Kraljica je namreč v svojem značilnem slogu odgovorila zadržano in spravljivo, po mnenju številnih Otočanov, ki bentijo nadin, saj da sta se izneverila dvoru in izrekla celo številne laži, celo preveč prijazno.Že od konca minulega tedna je intervju vojvode in vojvodinje Susseških novica številka ena na Otoku, spodrinil je celo covid-19 in protikoronske ukrepe, palača pa se je znašla v največji krizi v monarhiji vse od tridesetih let minulega stoletja, ko sta naslovnice zapolnjevala princin, in pa seveda devetdesetih, ki jih je zaznamovala tragična smrt princese, ocenjujejo poznavalci. A kot kaže,, vsaj na videz, ohranja mirno kri in se ne pusti iztiriti: na številne obtožbe, ki sta jih izustila Harry in Meghan, se je odzvala le z obžalovanjem, da je bil priljubljeni par toliko časa nesrečen, domnevno rasistično ozračje pa da bodo raziskali. Spomini na nekatere dogodke so lahko sicer različni, pojasnjujejo, a da so očitki o rasizmu vsekakor skrb vzbujajoči. Harry, Meghan inbodo vedno ljubljeni člani družine, so še sklenili, na prinčeve izjave, da z bratom Williamom nimata več stikov, oče pa da zavrača njegove telefonske klice, pa komentarja po pričakovanjih ni bilo.Spomnimo, zakonca, ki si prizadevata novo življenje ustvariti na drugi strani luže, sta se pred slabim tednom izpovedala televizijski kraljici. Meghan ji je med drugim priznala tudi, da je bilo na dvoru včasih tako zelo hudo, da si ni želela več živeti, povsem pa so jo pretresli pogovori pred sinovim rojstvom; neimenovane pripadnike dvora ali pa zaposlene naj bi namreč skrbela otrokova polt. Imena osebe, ki očitno goji rasistična prepričanja, s Harryjem ne želita razodeti, sta pa zagotovila, da to nista ne kraljica ne princ Filip.