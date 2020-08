Kraljica tik pred penzijo

REUTERS PICTURES Princ Charles je več kot pripravljen, da prevzame prestol. FOTO: Hugo Burnand/Reuters

Vedno težje prenaša vse škandale in pretrese, predvsem znotraj družine, nato je prišla še korona.

Poznavalka razmer na britanskem dvoru in avtorica več biografij o kraljevihmeni, da bi lahko kraljicaža naslednje leto posle predala starejšemu sinu, ki, roko na srce, že resnično dolgo čaka na prestol. Elizabeta II. je namreč že leta 2015 prehitela svojo praprababico kraljicopo številu let na prestolu ter postala najdlje vladajoč britanski monarh v zgodovini.Zakaj se ga oklepa še pri 94 letih, ne ve nihče, Charles je namreč več kot pripravljen, da jo razreši dolžnosti, so pa poznavalci prepričani, da to počne zaradi ljudi. Elizabeta II. je namreč na Otoku izjemno priljubljena in Britanci ne želijo, da se odpove dolžnostim, četudi si je zadnja leta Charles nekoliko popravil ugled in vedno več ljudi je naklonjeno ideji, da bi vladal Veliki Britaniji.Že pred časom se je govorilo, da naj bi se upokojila, ko bo dopolnila 95 let, kar bo naslednje leto, glede na vse, kar je morala pretrpeti letos, pa je se ta možnost po besedah Levinove zdi vedno bolj realna. »Kraljica je v javnosti res videti čila in poskočna, še posebno za svoja leta, a tudi slednjih ne gre spregledati. Vedno težje prenaša vse škandale in pretrese, predvsem znotraj družine, nato je prišla še korona,« je naštela razloge za potencialno upokojitev Levinova, s katero pa se ne strinja zgodovinarka»Pri 21 letih je dejala, da bo vse življenje, naj bo to kratko ali dolgo, v službi ljudi. Tega se bo držala in mislim, da ni prav nobene možnosti, da bi vrgla puško v koruzo, saj je z vsem srcem predana službi ter ima močan občutek odgovornosti,« pravi Whitelockova.