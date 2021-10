Kraljica se počuti premlado

Uredništvo revije, namenjene starostnikom, v Veliki Britaniji že tri desetletja vsako leto izbere starejše občane, za katere se jim zdi, da so s svojimi dosežki in življenjsko energijo zaznamovali preteklo leto, ter jim podelijo nagrado za starostnika leta. Letos so hoteli z njo počastiti kraljico Elizabeto II., a jo je 95-letna monarhinja vljudno zavrnila, češ da se ji zdi, da »ne izpolnjuje kriterijev«. S tem pa ni mislila na nič drugega kot svoja leta. »Njena visokost verjame, da je človek star toliko, kot se počuti, zatorej kraljica meni, da ni primerna kandidatka za nagrado, in upa, da boste našli koga drugega, ki si jo bolj zasluži,« je uredništvu omenjene revije na vprašanje, ali bi kraljica nagrado sprejela, odpisal njen glavni tajnik. Urednik Gyles Brandreth je za britanske medije povedal, da jih odgovor ni prav nič razočaral, bodo pa v prihodnje znova poskušali prepričati Elizabeto II., ki je med Britanci zelo priljubljena, naj sprejme priznanje, saj si ga po njegovem mnenju nedvomno zasluži.

Kraljica se ni udeležila niti podelitve nagrad, saj je za njo naporen teden, poln dogodkov in srečanj. Namesto nje je krono zastopala njena snaha Camilla, ki je zbrano množico tudi nagovorila, prejemnikom izročila priznanja in se z njimi fotografirala. Čeprav je 74-letna žena prestolonaslednika Charlesa zelo dejavna na dobrodelnem področju, med drugim je predsednica ali pokroviteljica več kot 100 dobrodelnih organizacij, je do zdaj na seznamu prejemnikov omenjene nagrade ni bilo. Glede na to, da ti običajno štejejo okrog 90 let, je morda zanjo še premlada.