Kraljica se mu odreka: Princ ni več kraljeva visokost, ostal brez vojaških položajev

Kot je znano, je ameriški zvezni sodnik Lewis Kaplan zavrnil zahtevo odvetnikov britanskega princa Andrewa, da zavrže civilno tožbo Virginie Giuffre zaradi spolne zlorabe v sodelovanju s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell. Giuffrejeva trdi, da jo je princ spolno zlorabil, ko je bila mladoletna.

Princ Andrew obtožbe zanika, njegovi odvetniki pa so skušali prepričati sodnika, da tožbo zavrže zaradi dogovora o poravnavi podobne tožbe med Epsteinom in Giuffrejevo iz leta 2009, po katerem je v zameno za odstop od tožbe dobila 500.000 dolarjev.

Odvetniki so trdili, da dogovor pokriva tudi druge ljudi, ki bi bili lahko predmet tožbe, vendar pa je sodnik Kaplan ugotovil, da princ Andrew tam ni izrecno naveden in zato dogovor njega ne pokriva.

Ostal brez vojaških položajev in naziva kraljeva visokost

Zdaj pa se je oglasila Buckinghamska palača od koder so sporočili, da princ Andrew še naprej ne bo opravljal nobenih javnih dolžnosti in se bo v primeru spolne zlorabe zagovarja kot zasebni državljan.

»Ob odobritvi in strinjanju kraljice je vojvoda Yorški častne vojaške položaje in kraljeva pokroviteljstva vrnil kraljici,« so še sporočili iz palače.

Prav tako naj ne bi več uporabljal naziva njegova kraljeva visokost, so po poročanju britanskega BBC povedali viri v palači.