Kraljica se lahko poroči z žensko

Nizozemci so znova dokazali, da so izjemno liberalen, če ne že kar napreden narod. Nič novega sicer ni, da na Nizozemskem istospolni pari nimajo nikakršnih težav, če želijo svojo zvezo potrditi tudi uradno, istospolne poroke so tam namreč uzakonjene že od leta 2001, zdaj pa je dovoljenje, da, če bi tako želela, večno zvestobo obljubi ženski, dobila še prestolonaslednica.

Tako je odločil nizozemski premier Mark Rutte, čeprav se komaj 17-letna princesa Amalia bolj kot s spolno usmerjenostjo in razmišljanjem o poroki ukvarja s študijem. »Situacija je zdaj zgolj teoretična, ampak da, če bi se vladar ali prestolonaslednik želel poročiti s partnerjem istega spola, bo to lahko storil in obenem obdržal položaj. Kabinet v tem ne vidi nobene težave,« je dejal Rutte, sicer član liberalne stranke, ki se že nekaj časa sprašuje, ali so strogi predpisi in pravila, ki se jih morajo držati kraljevi, »v skladu z normami in vrednotami 21. stoletja«.

Tako kot v večini drugih monarhij je tudi tu parlament tisti, ki mora odobriti vsako kraljevo poroko.

Težava bi sicer lahko nastala zgolj zaradi vprašanja potomcev. Znano je, da morata vladar in njegov partner oziroma partnerica poskrbeti za nasledstvo, sicer monarhija propade. Kako bodo vprašanje nasledstva uredili, če jim bo vladal istospolni par, še ni znano. »Vse to je strašansko zapleteno, saj je v ustavi zapisano, da lahko vladarja na prestolu nasledi le zakoniti potomec.

Ali se bo to spremenilo, pravica pa prenesla tudi na posvojene otroke ali otroke, spočete s pomočjo darovalca, bomo odločali, ko bo do tega prišlo. Še vedno je namreč parlament tisti, ki mora odobriti vsako kraljevo poroko, zato večjih presenečenj tu ne more biti,« je še dodal Rutte.