Kraljica pristala na vozičku (FOTO)

Za Veliko Britanijo in nekaj več kot 50 držav, ki so bile nekoč njene kolonije ali teritoriji, zdaj pa so združene v Skupnost narodov, je bil včeraj velik dan. Praznovali so namreč dan skupnosti narodov, ki ga običajno zaznamujejo s slovesnostjo v westminstrski opatiji, poleg kraljeve družine pa se je udeležijo tudi drugi pomembneži večine držav.

To je tudi ena od najljubših slovesnosti britanske kraljice Elizabete II., a letos so ji težave z zdravjem žal onemogočile udeležbo. Kot so sporočili iz Buckinghamske palače, se kraljica počuti dobro, a zadnje tedne se vedno težje premika, zato se je odločila, da je na slovesnosti ne bo.

21. aprila bo dopolnila 96 let.

»Po pogovoru s svetovalci se je kraljica odločila, da jo bo na ponedeljkovi slovesnosti zastopal valižanski princ, vse njene druge načrtovane obveznosti v naslednjem tednu ostajajo nespremenjene,« je konec prejšnjega tedna sporočil tiskovni predstavnik Buckinghamske palače.

Sestanki na daljavo

Dobro obveščeni vir iz palače, ki ni želel biti imenovan, je za britanske medije dejal, da Elizabeta II. zadnje čase večino sestankov, ki jih ima na daljavo, opravi iz invalidskega vozička, s katerim si tudi sicer pomaga pri premikanju po domu, da pa je zadnja stvar, ki bi si jo želela, da jo v takšnem stanju vidijo ljudje, zato se je raje odločila, da je na omenjeno slovesnost ne bo. Informacija je šokirala mnoge, saj je še prejšnji teden, ko se je srečala s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, pred njim stala celo brez palice, s katero si že nekaj časa pomaga pri hoji, a omenjeni vir pravi, da je bila to menda zgolj »predstava za kamere«, ko so novinarji odšli, pa je nemudoma poiskala najbližji stol.

Na Otoku so zaznamovali dan Skupnosti narodov, na slovesnosti je Elizabeto II. zastopal prestolonaslednik Charles.

Kako hudo je, kaže tudi informacija enega od zaposlenih v dvorcu Windsor, ki pravi, da je minilo že šest tednov, odkar je nazadnje sama peljala na sprehod svoje ljubljene valižanske ovčarje. »Za nič na svetu ljudem ne bo pokazala svoje ranljivosti in povsem iz sebe je, da jo izdajajo prav noge, saj dejstvo, da ne moreš hoditi, pač težko skriješ. Že lani ji ni preostalo drugega, kot da si pri hoji pomaga s palico, to jo je povsem strlo in bilo je treba precej prigovarjanja, da se je strinjala, da gre z njo med ljudi. Da bi to storila na invalidskem vozičku, ne pride v poštev,« je njeno odločitev, da se ne udeleži včerajšnje slovesnosti, komentiral zaposleni.

Lani so jo v javnosti prvič videli s palico. FOTO: Arthur Edwards/Reuters

Ko jo je prejšnji teden obiskal kanadski premier, je zmogla nekaj korakov brez pomoči. FOTO: Steve Parsons/Reuters