Kraljica prekinila tradicijo, da ne bi osramotila princa Harryja

Danes se bodo člani kraljeve družine poslovili od princa, ki je umrl prejšnji petek. Med njimi bo tudi princ, ki se je vrnil v domovino in prvič po šokantnem intervjuju zpogledal v oči svoji družini.Britanski mediji poročajo, da je kraljica odločila, da bodo prekinili tradicijo, saj bodo člani kraljeve družine namesto vojaških uniform nosili črne obleke. S tem naj bi želela prihraniti sramoto princu Harryju in princu, ki naj bi izrazila željo po tem, da tudi sama, tako kot princin princ, oblečeta vojaški uniformi.Harry je izstopil iz kraljeve družine, prav tako pa se je, ko se je odselil čez lužo, odpovedal vojaškim nazivom. Menda naj bi želel obleči enako uniformo, kot jo je nosil na poroki z ameriško igralko, a je bila njegova želja zavrnjena. Da bi mu prihranila sramoto, se je menda kraljica zato odločila, da bodo vsi v črnem.Še več zaskrbljenosti pa je s svojo željo, da obleče admiralsko uniformo, sprožil princ Andrew. Želel je uniformo, ki je pripadala njegovemu vojaškemu nazivu, preden se je po aferiumaknil iz javnega življenja. »To bi bila prava sramoto,« je menda dejal kraljevi vir. V zadnjem stoletju naj bi se to, da najožji člani kraljeve družine na pogrebni slovesnosti monarha ne bodo nosili vojaške uniforme, zgodilo šele drugič.Britanski mediji še poročajo, da naj bi kraljevi dvor poskušal zakrpati skrhane odnose z Meghan in s Harryjem.