Kraljica obožuje in spoštuje Kate

Vvse ženske, ki osvojijo srca kraljevih, morajo prej ali slej spoznati kraljico in seveda bi vse rade naredile čim boljši vtis. Čeprav Elizabeto II. opevajo kot izjemno prijetno, razumno in prijazno, pa je za dekleta, ki niso odrasla v tako visokih krogih, že samo njena prisotnost precej strašljiva, in da je treba upoštevati kopico pravil tako glede vedenja kot oblačenja, je le še dodatni minus.

Še vedno sta zaljubljena kot prvi dan. FOTO: Toby Melville/Reuters

A če je bila kraljica izjemno stroga do izbrank svojih sinov, se je z leti, kot kaže, nekoliko omehčala in je do partneric svojih vnukov veliko bolj prizanesljiva. Andrew Morton, ki britansko kraljevo družino spremlja že desetletja, o njej je napisal tudi več biografij, pravi, da se je zelo veliko naučila iz napak, ki jih je storila s Charlesom in Diano, teh pa menda za nobeno ceno noče ponoviti. Še posebno je naklonjena Kate Middleton, saj je menda nemudoma videla, da je zaljubljena v njenega vnuka in ne njegov položaj ali plemiški naziv, pravi Morton in dodaja, da se kraljica zato zelo trudi, da bi jima pomagala, tako v zvezi kot pri privajanju na življenje vladajočega para. »V začetku si nihče od kraljevih niti za trenutek ni mislil, da se bo njuna romanca iz študentskih dni razvila v kar koli resnega. Tako pač večinoma je, ko je študija konec in se začnejo obveznosti in službe. Vse sta presenetila, ko se je izkazalo, da gre za pravo ljubezen, še posebno kraljico, ki pa je bila ganjena, ko je videla, kako zelo Kate ljubi Williama,« je dejal Morton in dodal, da je bilo čudovito opazovati Elizabeto II. na dan Williamove in Katine poroke: »Bila je neverjetno srečna in zadovoljna, tako rekoč poskakovala je naokoli.« In od takrat sta njeno občudovanje in spoštovanje do vnukove žene le še rasli.

»Seveda kraljica budno spremlja, kako se vedeta v javnosti, in še posebno s Kate je izjemno zadovoljna. »Vsi lahko vidimo, kako daleč je prišla, kako dobro se pripravlja na vlogo bodoče kraljice, vse to pa še posebno veseli Elizabeto. Svojo vlogo je vedno jemala resno in enako velja za Kate, zato jo kraljica zelo spoštuje,« je še dejal Andrew Morton.