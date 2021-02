Kraljica na pomoč ugrabljeni princesi

Tiina Jauhiainen je ena od pobudnic gibanja Free Latifa (Osvobodite Latifo). FOTO: Instagram

Vedno ste poskrbeli, da so ljudje, ne glede na to, kako bogati in vplivni so bili, za svoja dejanja tudi odgovarjali.

Prijatelji dubajske princese, ki naj bi jo proti njeni volji zadrževali v vili, spremenjeni v zapor, ne vedo več, kaj naj storijo, da bi ji pomagali., ki je princesi pred dvema letoma že pomagala pobegniti iz domovine, a so jo pri indijski obali izsledili ter odvlekli nazaj, se je zdaj obrnila celo na britansko kraljico, ki očeta princese Latife, šejka, dobro pozna. Oba sta namreč velika ljubitelja konj in pogosto sta skupaj obiskovala dirke, šejk je tudi lastnik dveh dvorcev in 25.500 hektarjev velike posesti v Veliki Britaniji.Jauhiainenova je Elizabeto II. zato v pismu prosila, naj uporabi svoj vpliv in dolgoletnega prijatelja prepriča, naj 35-letno Latifo in njeno sestro, ki je prav tako nekje v Dubaju zaprta proti svoji volji, izpusti ali pa vsaj njunim prijateljem priskrbi kakšen dokaz, da sta še živi. »Vaša dežela zgledno in dosledno spoštuje človekove pravice in vedno ste poskrbeli, da so ljudje, ne glede na to, kako bogati in vplivni so bili, za svoja dejanja tudi odgovarjali. Glede na to, da odprto cenite pravico, svobodo in družino ter da vas spoštujejo ljudje po vsem svetu, resnično verjamem, da bi lahko vaše posredovanje končalo grozote, ki jih morata ti dve ženski preživljati,« je med drugim zapisala Tiina Jauhiainen.Ali bo kraljica, ki se dosledno izogiba vmešavanju v notranje- in zunanjepolitične zadeve, tudi res posredovala, je sicer vprašljivo. Resda gre za prošnjo in zadevo povsem zasebne narave, a bi jo kljub temu mnogi lahko razumeli kot vmešavanje v posle tuje države.