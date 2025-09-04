Kraljica ketamina priznala krivdo za smrt Matthewa Perryja (FOTO)

Ženska, znana kot »kraljica ketamina«, je priznala krivdo za prodajo droge, ki je privedla do smrti igralca Matthewa Perryja, priljubljenega zvezdnika serije Prijatelji, poroča Index. Perryja so oktobra 2023 našli mrtvega v jacuzziju njegove hiše v Los Angelesu, vzrok smrti pa so bili akutni učinki ketamina.

Jasveen Sangha (42) je priznala krivdo v petih točkah obtožnice, med njimi ključno – distribucijo ketamina, ki je povzročila smrt. Sprva je bila obtožena devetih kaznivih dejanj, tožilstvo pa je njen dom opisalo kot »emporij za prodajo drog«, saj so tam našli več deset stekleničk ketamina.

Čeprav je obtožbe sprva zanikala, je avgusta letos spremenila svoj zagovor, tik pred začetkom sojenja. Sodbo bo zaslišala 10. decembra, trenutno pa je v zveznem priporu. Po podatkih ameriškega ministrstva za pravosodje ji grozi do 65 let zaporne kazni.

Izkoriščali njegovo odvisnost

Sangha je ena od petih oseb, ki so Perryju dobavljale ketamin in pri tem izkoriščale njegovo odvisnost. Med obtoženimi so tudi zdravnika Salvador Plasencia in Mark Chavez, Perryjev asistent Kenneth Iwamasa ter Eric Fleming, ki je igralcu prodajal ketamin, kupljen od Sanghe. Vsi so krivdo že priznali, sodbe pa jih čakajo novembra in decembra.

V sklopu dogovora s tožilstvom je Sangha priznala tudi, da je avgusta 2019 prodala ketamin Codyju McLauryju, ki je od prevelikega odmerka umrl le nekaj ur po nakupu. Drogo je, po ugotovitvah oblasti, iz svoje hiše v Severnem Hollywoodu distribuirala najmanj od leta 2019, ciljala pa je predvsem slavne in vplivne stranke.

Marca 2024 so v njeni hiši našli več kot 80 stekleničk ketamina ter na tisoče tablet – od metamfetamina do Xanaxa. Sangha je živela v krogu zvezdnikov, njeni profili na družbenih omrežjih pa so razkrivali ekstravaganten slog življenja, poln zabav in razkošnih potovanj.