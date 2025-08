Kraljica hitro odpeljana z javnega dogodka, bolečina je bila premočna

Nepričakovan incident je zaznamoval uradni prihod danske kraljeve družine v mestece Gråsten, kjer je kraljica Mary, soproga danskega kralja Frederika X., med srečanjem z zbranimi meščani nenadoma občutila močno bolečino, se prijela za stegno in začela šepati.

Kraljica je v tistem trenutku držala šopek rož, ki ga je prejela od občudovalcev in kljub opaznemu nelagodju skušala nadaljevati hojo.

Na dogodku sta jo ob možu spremljala še hči princesa Isabella in sin princ Vincent, ki so ji takoj priskočili na pomoč.

Čeprav je želela nadaljevati z uradnim programom, je bila bolečina premočna in so jo odpeljali v bližnji hotel, kjer je takoj prejela zdravniško pomoč.

Vse zaradi pike ose

Danski mediji so kasneje pojasnili, da je bil vzrok neprijetnega dogodka pik ose. Čeprav ni mogla nadaljevati s protokolarnimi obveznostmi, je kraljica vztrajala, da ostanek družine ostane in dogodek z občani izpelje do konca.

Po pisanju danskega časopisa Billed-Bladet se je kraljica po kratkem okrevanju pridružila družini v gradu Gråsten, kjer bo preživela preostanek poletja.