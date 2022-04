Kraljica Elizabeta rojstni dan praznuje kar dvakrat! In to je pravi razlog

Le kdo ne bi rad rojstnega dne praznoval dvakrat v letu, a ta privilegij pripada zgolj britanski kraljici Elizabeti II. Ta je prejšnji teden dopolnila 96 let in je dejanski rojstni dan, ki je 21. aprila, praznovala v krogu izbrancev. Veliko slavje ob njenem osebnem prazniku pa bo kot vsako leto potekalo junija s prireditvijo Pozdrav zastavi (Trooping the Colour). Kaj je razlog za to?

Zgodovinsko gledano rojstni dan britanskega monarha pogosto ni bil obeležen na dejanski datum njegovega rojstva, največkrat tedaj, ko ta ni bil v poletnih mesecih. Razlog za to je zelo angleški in je povezan z vremenom. Branje nadaljujte TUKAJ!