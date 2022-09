Kraljica Elizabeta je vedela, da se iz Balmorala, kjer je umrla, ne bo več vrnila

Kraljeva dopisnica za Vanity Fair Katie Nicholl je za BBC štiri dni po smrti kraljice Elizabete II. dejala, da je bila želja britanske monarhinje umreti v njenem domu na Škotskem, kjer je lahko odložila krono in zaigrala povsem drugačno vlogo. Takole je povedala: »Kraljica je vedela, da se ne bo več vrnila v London, ne na Windsorski grad in ne v Buckinghamsko palačo. Mislim, da si je želela umreti v Balmoralu. Vztrajala je na potovanju tja, bila je tudi škotska kraljica in mislim, da je bila to njena vrnitev domov, njena zadnja vrnitev domov.«

Avtorica je priznala, da je bila globoko ganjena, ko je videla, kako je kraljičina krsta zapustila Balmoral, ki je bil kraj, kjer je že kot majhna deklica neskončno uživala na počitnicah.