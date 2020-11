Kraljica Elizabeta II. žaluje za sestrično in zaupnico

REUTERS Slovesnost, med katero so se spomnili britanskih vojakov in vojakov iz preostalih držav Skupnosti narodov, ki so padli v kateri od vojn, je bila ena redkih priložnosti, ko se je kraljica odela v črnino. FOTO: Toby Melville/Reuters

Kraljica in preostali člani njene družine ne nosijo črnih oblačil, razen v obdobju žalovanja ter ob slovesnostih ob nekaterih največjih spominskih dogodkih.

V 80. letu starosti je umrla sestrična britanske kraljicelady, ki je bila tudi kraljičina dobra prijateljica in zaupnica. Nekaj dni po njeni smrti so Elizabeto II. opazili, ko se je oblečena povsem v črno odpeljala iz dvorca Windsor, ni pa znano, ali je odšla na pogreb ali zgolj po opravkih ali na obisk. Kraljica sicer nikdar ne nosi črnih oblačil, enako pravilo velja tudi za preostale člane njene družine, razen, ki ga je redno kršila, pa se ga vsi tudi držijo.Črna oblačila so v britanski kraljevi družini namreč rezervirana za obdobja žalovanja ter za slovesnosti ob nekaterih največjih spominskih dogodkih. Že desetletja velja tudi pravilo, da morajo pomočniki vidnejšim članicam kraljeve družine, ko gredo te na daljše uradne obiske, v kovček zložiti tudi črno obleko v primeru, da bi med njihovo odsotnostjo vladar umrl. Pravilo so uvedli po tem, ko je, medtem ko je bila Elizabeta s princempred mnogimi leti na turneji po Afriki, umrl njen oče in takratni kralj. Elizabeta s seboj ni imela črne obleke, to so ji v letalo takoj po pristanku prinesli zaposleni, da se je lahko hitro preoblekla, preden je stopila pred množice.Lady Elizabeth Shakerley je bila načrtovalka zabav, ki je uživala v visoki družbi ter se zabav redno tudi sama udeleževala. Rodila se je leta 1941 prav v dvorcu Windsor, kamor sta se kraljica in princ Filip ravno pred dnevi znova vrnila, da bi tam, kot že spomladi, preživela karanteno. Starši lady Elizabeth so se ločili, ko ji je bilo komaj sedem let, kar je bilo v tistih časih precejšnja redkost. Njena mama se je ponovno poročila z danskim princemin se preselila v Pariz, Elizabethin oče pa je leta 1958 umrl.Ker je eno leto pozneje, ko je dopolnila 18 let, morala sama pripraviti vse potrebno za svoj debitantski ples, se je odločila, da bo drugim v podobni situaciji pomagala tako, da bo postala načrtovalka zabav. Leta 1960 je odprla svoje podjetje in posel je hitro zacvetel. Med pomembnejšimi dogodki, ki jih je pomagala organizirati, so bili denimo poroka glasbenikain, poroka grškega princain, zabava za 70. rojstni dan, pa zabava ob 80. rojstnem dnevu kraljice Elizabete II. in sprejem pred poroko princainSama pa v ljubezni ni našla trajne sreče. Leta 1972 se je poročila zin leto pozneje se jima je rodila hči, ki je ostala edinka. Leta 2009 je bilo zakona konec, tri leta pozneje pa je Shakerley umrl.