Kraljica bo slavila štiri dni

Leta 2012 so Britanci slavili kraljičin diamantni jubilej. FOTO: Matt Dunham/Reuters

V paradi bo sodelovalo več kot 1400 vojakov, 200 članov konjenice in še 400 glasbenikov.

Naslednje leto bo za britansko kraljicozelo pomembno in temu primerno slavnostno. Praznovala bo namreč neverjetnih 70 let vladanja oziroma platinasti jubilej. Priprave na veliki dogodek že potekajo, Britanci pa so se še posebno razveselili dveh prostih dni, saj bo praznovanje trajalo vse od četrtka do nedelje. Slovesnosti bosta odprla prelet vojaških letal in parada, v kateri bo sodelovalo več kot 1400 vojakov, 200 članov konjenice in še 400 glasbenikov, kraljevi pa si bodo dogodek ogledali z balkona Buckinghamske palače, od koder bodo tudi pozdravili zbrane množice.Naslednji dan bo v katedrali sv. Pavla sveta maša v zahvalo kraljici in njenemu vladanju. V soboto si bo kraljica v spremstvu družinskih članov ogledala kasaško dirko, dogodek, ki ga obožuje, kot obožuje konje, pozneje pa bo v Buckinghamski palači oziroma pred njo velik koncert, ki ga bo prenašala tudi britanska nacionalna televizija. Kdo vse bo nastopil, iz palače še niso sporočili, a obljubljajo, da se bodo na odru zvrstila največja svetovna glasbena imena. Koncert si bo lahko v živo ogledalo tudi nekaj Britancev, izbrali jih bodo s pomočjo posebne loterije, kdo se lahko prijavi in kako, bodo še sporočili.V nedeljo se bo praznovanje zaključilo s tako imenovanim velikim jubilejnim kosilom. Ne sicer s kraljico osebno, gre bolj za spodbujanje druženja ob dobri hrani in pijači. »Ljudi spodbujamo, naj se družijo in zabavajo s sosedi, skupaj pripravijo hrano in v njej uživajo. Jubilejno kosilo je lahko slavnostno, lahko je piknik na ulici za vso sosesko ali na vrtu za le nekaj najbližjih, lahko je popoldanska malica ali le skodelica čaja in kos torte,« pojasnjujejo v Buckinghamski palači.