Kraljica aerobike se bori s kilogrami

Igralka se po lastnih besedah popolnoma izogiba sladkorjem. Poleg tega poskuša jesti čim več sveže hrane, vsak dan pa mora biti na njenem jedilniku nekaj zelenega in nekaj vijoličastega pa tudi rdečega, oranžnega ali rumenega.

Ne le navadni smrtniki, celo prva dama zdravega življenja in kraljica aerobikesi je med karanteno s prepogostimi sprehodi do hladilnika nakopala odvečne kilograme. A 82-letnica se z novo težo ne namerava sprijazniti, odločena je, da jih bo v kar se da kratkem času izgubila, vsekakor pa pred vnovičnim začetkom snemanja sedme sezone Netflixove nadaljevanke Grace and Frankie, v kateri igra.Pred kamere, ki so marca zaradi pandemije covida-19 začasno ugasnile, namerava spet stopiti štiri kilograme lažja kot zdaj. »Trenutno nisem na svoji idealni teži. Tehtam 57 kg. Moja idealna teža je 53 kg. Tako da nameravam v treh tednih, kolikor jih imam do začetka snemanja, izgubiti štiri kilograme,« je razkrila zvezdnica, ki je pred časom priznala, da je v mladosti trpela za anoreksijo. »Nekaj časa sem bila anoreksična, vendar pa nikoli nisem tehtala manj kot 50 kilogramov. Nisem dovolila, da bi mi stvari ušle iz rok,« se je pohvalila.Jane Fonda je bila ena od pionirjev vadbe doma. V osemdesetih je prodala na milijone knjig in videoposnetkov z navodili, kako s telovadbo pridobiti in ohraniti prožnost in vitko postavo. Da je še danes bolj brhka kot marsikatera mlajša ženska, pa gre zasluga njenemu osebnemu trenerju in zdravi prehrani, od katere ne odstopa. Čeprav si, kar se tiče vitkosti, tudi pri svojih letih ne popušča in si, drugače kot mnoge ženske, ne dovoli, da bi se zaradi starosti zredila, s staranjem na splošno nima težav. Lani se je odločila, da si bo prenehala barvati lase, in se iz svetlolaske prelevila v naravno sivolasko.»Sivo barvo sem si omislila ravno pravi trenutek. Nisem vedela, da prihaja covid-19. Naveličala sem se kemije ter časa in denarja, ki sem ga morala vlagati, če sem hotela ohranjati ta posebni odtenek svetlih las. Dovolj je bilo,« se spominja in dodaja, da so se z njeno idejo strinjali tudi producenti serije Grace and Frankie.Zvezdnica je nedolgo tega podrla še en tabu, ko je javno spregovorila o svojem odnosu s hčerko, za katerega je znano, da je bil problematičen. V dokumentarcu Jane Fonda v petih dejanjih, ki ga je posnel HBO, je igralka priznala, da se s hčerko ni nikoli povezala, saj je bila v času, ko se je ta rodila, popolnoma osredotočena na svojo kariero.Po rojstvu punčke, katere oče je znani režiser in scenaristje padla v poporodno depresijo. Odnosi med mamo in hčerjo so bili zato do nedavnega dokaj hladni, nato pa ju je lani združil njen okoljski aktivizem. Zvezdnica, sicer že prej politična aktivistka, je namreč sodelovala na protestih proti klimatskim spremembam Fire Drill Friday v Washingtonu, zaradi česar so jo zaprli. Ko so jo po noči v zaporu izpustili, jo je zunaj pričakala hči. »Ko sem prišla iz zapora, nisem vedela, da bo tam. Samo spogledali sva se in bruhnili v jok,« opisuje ganljivo srečanje, ki je spreobrnilo njun odnos.Fondovi, ki so jo zaradi državljanske nepokorščine aretirali kar petkrat, pa je vseeno, če so ljudje zaradi teh aretacij spremenili mnenje o njej. »Pri mojih letih je čisto vseeno, bila sem tu in tam, naredila to in ono. In preživela. Nasprotniki so mrtvi ali v zaporu, jaz pa še vedno vztrajam. Veste, prav vseeno mi je, kaj si mislijo. Ničesar takšnega, česar ni že nekdo poskusil, mi ne morejo narediti. In sem na koncu svojega življenja,« meni zvezdnica. »Mislim, da starejše ženske postanemo bolj pogumne. Najbrž ima to opraviti s hormoni,« razmišlja.Včeraj je izšla igralkina knjiga What Can I Do?: My Path from Climate Despair, ki govori o dogodkih iz zadnjih nekaj let njenega življenja ter o tem, kako se je začela boriti za tisto, v kar verjame. Fondova je strastna borka za bolj zeleno prihodnost, bori se proti uporabi fosilnih goriv.