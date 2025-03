Kraljevska podpora: kraljica Camilla je pisala Gisèle Pelicot

Francozinja Gisèle Pelicot, ki jo je mož ne samo posiljeval, temveč tudi omamljal in jo drogirano ponujal drugim moškim, je nedvomno sinonim za zlorabo žensk. Obenem je junakinja, ki je imela pogum, da je to brutalno nasilje prijavila in vztrajala pri tem, da je bil proces proti bivšemu možu in še 50 obtoženim javen.

Na njeno kalvarijo se je odzvala tudi britanska kraljica Camilla, ki je znana po zavzemanju za pravice ­žensk. Poslala ji je pismo podpore, v njem pa izrazila občudovanje, da lahko nekdo, ki je bil tako brutalno zlorabljen, ohrani dostojanstvo ter ima pogum, da se z dogodki javno sooči, ne nazadnje so v sodnem postopku predstavili številne videoposnetke in fotografije. V Buckinghamski palači so potrdili, da je bilo pismo poslano, podrobnosti vsebine pa niso razkrili.

Dvainsedemdesetletni Dominique Pelicot je bil decembra lani obsojen na 20 let zapora, 50 soobtožencev, ki so bili obsojeni posiljevanja Gisèle Pelicot v nezavestnem stanju, je prejelo zaporne kazni od treh do petnajstih let. Storilcev naj bi bilo sicer še več, vendar vseh niso identificirali.