Kraljevska drama: Meghan povsem ponorela, služinčad se boji, kaj bo povedala

Mnogi so prepričani, da bi morali predvajanje intervjuja prestaviti, saj kraljica zaradi slabega zdravja svojega moža, ki je v bolnišnici, že tako preživlja težke čase. FOTO: Toby Melville, Reuters



Sama drama

Harry in Meghan med svojo zadnjo kraljevsko obveznostjo pred letom dni. Odnosi med Harryjem in Williamom so se odtlej le še poslabšali. FOTO: Pool Reuters

Kraljica ga bo prespala

V zadnjih dneh pred težko pričakovanim predvajanjem intervjuja ameriške pogovorne kraljicez britanskim princemin njegovo ženo, v javnost prihajajo zgodbe o tem, kako težavna je bila ta, preden sta z možem pred letom dni zapustila britansko kraljevo družino.Kaže, da poti za Harryja in Meghan, ki sta si nov dom ustvarila v Kaliforniji, v kraljevo družino ni več. Odločila sta se namreč, da bosta svetu razkrila vse podrobnosti, ki so ju pripeljale do odločitve, da gresta svojo pot. Pri tem so v javnost prišle predvsem zgodbe o tem, da je bila Meghan, ki je drugič noseča, v svojem kratkem času kot članica britanske kraljeve družine milo rečeno problematična. Že kmalu po njuni poroki maja 2018 so se v javnosti pojavile zgodbe o tem, da se ne razume najbolje z ženo svojega svaka princa. Meghan naj bi celo spravilav jok pred poroko, ona pa še zdaleč ni bila edina, ki je občutila temno plat Meghan.Meghan naj bi, tako je razkril 'dobro obveščeni vir', kmalu po zaroki s princem povsem ponorela na osebno asistentko, potem ko so prispele odeje, naročene za Harryjeve prijatelje, a se je izkazalo, da so napačnega odtenka rdeče barve. Meghanin izbruh naj bi njeno celotno osebje pripeljal na rob tega, da dajo odpoved. »Drama, drama, drama. Sama drama je bila s tema dvema,« je povedal pomočnik enega vidnejših članov kraljev družine za The Sunday Times.Že pred tem pa je Meghan zanikala obtožbe, da je ustrahovala in poniževala osebje Kensingtonske palače. Iz obeh palač - tudi Buckinghamske - trdijo, da so naredili vse, da bi se Meghan počutila dobrodošlo in zaželeno v kraljevi družini ter da so skušali ustreči vsaki njeni želji, naj je bila še tako nemogoča, a ji menda nikoli ni bilo dovolj. »Nenehno je iskala razloge, da je bila za nekaj prikrajšana. Od vsega začetka je hotela dramo.« Sedaj v Buckinghamski palači preiskujejo obtožbe, da je Meghan ustrahovala osebje pred odhodom v ZDA, ona pa je palačo obtožila, da širijo laži o njej. Lahko le ugibamo, kakšno dramo bo šele povzročilo predvajanje celotnega dvournega intervjuja. Mnogi so prepričani, da bosta Harry in Meghan brez zadržkov obračunala s 'Firmo', kot tudi pravijo britanski kraljevi družini.Intervju bo predvajan ob 2. uri zjutraj v ponedeljek po slovenskem času. Ogledalo naj bi si ga več sto milijonov ljudi v 70 državah po svetu, a med njimi, kot poročajo britanski mediji, ne bo kraljice.Ta da ne bo čakala do enih zjutraj po britanskem času, da bi videla, kako jo bosta blatila njen vnuk in njegova žena. Si pa bodo 'cirkus', kot intervju imenujejo številni v kraljevi družini, ogledalo več članov kraljičinega osebja in jo seznanilo z vsebino ob zajtrku. Tudi Harryjev očenaj bi bil takrat seznanjen, kaj vse bosta razkrila njegov drugorojenec in Meghan. Se pa bojijo, da bo, če je Meghan spregovorila o sporu med njo in Harryjem ter Williamom in Kate, škoda, povzročena kraljevi družini, ogromna in dolgotrajna.