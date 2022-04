Kraljevo nezakonsko hči govorice močno prizadele

Nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja Alberta II., ki je po tem, ko ji je uspelo dokazati, da je vladar res njen oče, postala princesa, se redko pojavlja v javnosti. Njeno življenje se v zadnjih mesecih, odkar so jo člani kraljeve družine sprejeli medse, ni kaj dosti spremenilo, občasno se z njimi udeleži kakšnega uradnega dogodka, sicer pa še naprej ustvarja, kot je to počela prej, ko je bila povsem običajna Belgijka.

Prva je država

Je pa Delphine Boël te dni za eno od britanskih revij razkrila, da jo je celoten sodni postopek močno spremenil, še posebno so jo prizadele nesramne opazke kralja, pa tudi zlobni jeziki in govorice, ki so se o njej nenadoma začele širiti med njenimi znanci in tudi v medijih. Čeprav je bilo izjemno težko, pa Delphine pravi, da bi ponovno ubrala isto pot, ne le zaradi sebe, temveč tudi zaradi vseh, ki jih je navdihnila.

9 let je bil Albert poročen, ko se je rodila Delphine.

»Veliko tujcev, ki so se znašli v podobni situaciji, me je poiskalo in zahvalili so se mi za moč in pogum, ki sem jim ga dala. Najbolj ironično pri vsem skupaj je, da so prav s temi sporočili moč in pogum dali tudi oni meni. Razumeti morate, da sem se jaz v tej zadevi znašla na tnalu pod mogočno sekiro, tem pomembnim in mogočnim moškim,« je dejala princesa Delphine, ki so jo mnogi obtoževali, da si želi, da bi jo kralj priznal kot svojo hčer zgolj zaradi plemiškega naziva in bogastva, kar je bilo še posebno boleče.

Zamerila je tudi mami, da se je ob njenem rojstvu odločila zaščititi Alberta namesto nje.

Mama je zaščitila kralja in domovino, le mene ne.

»Moj oče je bil takrat še princ, a vsi so vedeli, da bo nekoč kralj. Če bi se razvedelo, da ima že več let ljubico in z njo še otroka, bi bil to velik škandal. Zato se je moja mama odločila, da mora biti na prvem mestu država, in ni zahtevala, da me Albert prizna za svojega otroka, kdo je moj oče, je vedela samo ona. Tako ga je zaščitila, njega in domovino, le mene ne,« je še povedala 54-letnica, ki je na sodišču vztrajala skoraj desetletje in na koncu zmagala. Ne le da je test očetovstva potrdil, da je nekdanji kralj res njen oče, od takrat se je zelo zbližala z njim in njegovo ženo Paolo ter njunimi otroki, med katerimi je tudi aktualni belgijski kralj Philippe. Da je ob tem postala še princesa, ki ima tudi pravico dedovati po kralju, ko bo ta nekoč preminil, je le dodatna prednost.