Kraljevih ne bi zapustila

Švedska princesaje v novem dokumentarcu z naslovom Projekt Igrišče, ki so ga v začetku meseca predvajali na švedski TV4, med drugim spregovorila o t. i. megxitu, torej ločitvi britanskega princain njegove žene vojvodinje Susseške od kraljeve družine, vprašali so jo, ali je tudi sama razmišljala o čem podobnem in ali bi to tudi naredila.»Ne, v resnici ne. Mislim, da sem našla čudovito ravnotežje, kot pozitivno jemljem to, da sem preživela ta nevihtna leta,« je dejala 35-letna mati štiriletnega princain triletnega princa»Velika prednost je, da imamo priložnost biti malo v obeh svetovih,« je še dodala Sofia, ki je projekt Igrišče osnovala leta 2010 s prijateljicoin bila generalna sekretarka vse do aprila leta 2015. Dobrodelna ustanova skrbi, da imajo otroci, pogosto žrtve zanemarjanja, zlorabe in družinskega nasilja, varen prostor za odraščanje in razvoj. Ko se je Sofia junija leta 2015 poročila s princemin postala del švedske kraljeve družine, je postala častna predsednica projekta.Za dokumentarec, ki so ga posneli v južnoafriškem Cape Townu, je odkrito spregovorila o izzivih, s katerimi se je spopadala, ko se je s poroko znašla na svetovnem odru: »Odkar sem postala princesa, sem šla skozi številne krize identitete. Tu, v Južnoafriški republiki, imam eno identiteto, doma imam drugo. Tu sem lahko človek, ki želim biti,« pravi. Pred poroko s princem je delala kot natakarica, model, tudi v resničnostnem šovu je sodelovala. Njena ljubezen do Afrike sega v najstniška leta, ko je kot prostovoljka delala v Južnoafriški republiki, Senegalu in Gani.