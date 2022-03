Pisali smo že, da si potomci zadnjega italijanskega kralja na vse pretege prizadevajo, da bi jim država vrnila 300 milijonov evrov vredne dragulje, ki so bili zaseženi po drugi svetovni vojni, ko so v Italiji monarhijo ukinili, kraljeve pa izgnali. Zbirka nakita, v kateri so tiare, ogrlice, broške in uhani, ki jih krasi skupno 6000 diamantov in 2000 biserov, so vse od takrat spravljeni na sedežu Banke Italije v Rimu. Vittorio Emanuele Savojski (v sredini) je pobudnik tožbe, pridružile so se mu tudi sestre. FOTO: Robert Pratta/Reuters Potomci Umberta II. so z banko poskušali skleniti dogovor, ...