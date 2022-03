Kraljevi so komentirali invazijo na Ukrajino

Britanski prestolonaslednik princ Charles in njegov sin William sta te dni prekršila pravilo, da se kraljevi ne vmešavajo v politiko, in komentirala rusko invazijo na Ukrajino. Charles je med drugim dejal, da gre za nepremišljeno dejanje ter »brutalno agresijo«, William in njegova žena Kate pa sta podporo Ukrajini izrekla javno na družabnem omrežju.

Kot oseba na čelu države mora kraljica ostati strogo nevtralna glede političnih zadev.

»Oktobra 2020 sta imela čast spoznati predsednika Zelenskega in prvo damo, ki sta z nama delila svoja upanja in optimizem glede prihodnosti Ukrajine. Danes stojiva za predsednikom in vsemi ljudmi v Ukrajini, ko se pogumno borijo za to prihodnost,« sta sporočila ter zapis končala s sliko ukrajinske zastave. Prejšnji teden, le nekaj ur, preden je Rusija začela invazijo, je William obiskal tudi sedež britanske obveščevalne službe. Podrobnosti obiska niso znane.

Kraljevi se sicer tradicionalno vzdržujejo komentarjev o notranje- in zunanjepolitičnih zadevah, kar še posebno velja za kraljico. »Kot oseba na čelu države mora kraljica ostati strogo nevtralna glede političnih zadev, nima pravice voliti ali kandidirati na kakršnih koli volitvah, vse njene vloge v britanski vladi so ceremonialne narave,« je zapisano na uradni spletni strani monarhije, v parlamentu pa pojasnjujejo: »Čeprav to ni prepovedano z zakonom, velja za neustavno, da bi se vladar udeležil kakršnih koli volitev.«

Princesa Anne se je med obiskom Trumpovih držala bolj ob strani. FOTO: Toby Melville/Reuters

Kraljica se pravila strogo drži, čeprav se ji je pred leti zareklo, ko je namignila, da se ne strinja z brexitom, stališče, ki ga je bolj neposredno izrazil tudi princ William. Princesa Anne si je med obiskom nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Buckinghamski palači nakopala težave z mamo, ko mu na uradnem sprejemu ni hotela stisniti roke, zaradi česar jo je kraljica oštela kar pred visokimi gosti in televizijskimi kamerami.